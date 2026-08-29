«راسونك».. عقار جديد لسرطان البنكرياس يحصل على موافقة أمريكا

خبرني - وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية «إف.دي.إيه» على عقار جديد ابتكرته شركة «رفولوشن ميديسين» لعلاج سرطان البنكرياس.

جاء ذلك بعد أن أظهرت تجربة واسعة النطاق أن العقار يضاعف معدل بقاء المرضى المصابين بالمرض في مراحله المتقدمة على قيد الحياة.

وحصل العقار، الذي سيطرح باسم «راسونك»، على الموافقة لعلاج سرطان البنكرياس المنتشر لدى المرضى الذين تلقوا علاجًا سابقًا، أو الذين لا يمكنهم تلقي العلاج الكيميائي المركب.

يُؤخذ «راسونك» في صورة حبة واحدة يوميًا، وصممته الشركة لتثبيط عمل عدة أشكال من بروتينات «راس» التي تسهم في تحفيز نمو الأورام في عدد من حالات سرطان البنكرياس.

وقالت الشركة إن العقار متوفر حاليًا في الولايات المتحدة بسعر 39,800 دولار، وهو سعر يكفي لمدة 30 يومًا، مضيفة أنها ستوفر المساعدة أيضًا.

وأثار العقار طلبًا واسعًا عندما أعلنت الشركة في أبريل/نيسان نتائج التجارب الخاصة به.

وسرعان ما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية حق الوصول المبكر إلى العقار، ضمن برنامجها الخاص بالاستخدام الرحيم، الذي يتيح للمرضى الذين يعانون حالات خطيرة أو مهددة للحياة الحصول على علاجات تجريبية خارج نطاق التجارب السريرية، قبل الحصول على ترخيص من الإدارة.

ووفّر العلاج بالفعل لبعض المرضى الذين حصلوا على العقار بصورة مبكرة فترة راحة من وطأة العلاج الكيميائي.

وقالت باربرا أنديز، البالغة 88 عامًا من فولرتون بولاية كاليفورنيا، إنها بدأت تناول العقار في يوليو/تموز، بعدما ظلت تتلقى العلاج الكيميائي على مدى عام.

وأضافت لـ«رويترز» إن العقار سمح لها باستئناف أنشطتها المعتادة، ولم تتعرض للغثيان والإرهاق إلا بدرجة أقل بكثير.

وقالت: «سيفتح هذا الباب من الناحية التجارية أمام عدد كبير جدًا من الأشخاص الذين يعانون... إنه هبة من السماء».