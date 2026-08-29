رويترز: إطلاق نار وانفجارات قرب القصر الرئاسي في عاصمة النيجر

خبرني - قالت "رويترز" إن دوي إطلاق نار وانفجارات سمع، السبت، قرب القصر الرئاسي في عاصمة النيجر، وحول مطار دولي فيها.

وذكر شاهدان أن دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات سُمع في عدة مناطق من العاصمة النيجرية نيامي في وقت مبكر السبت.

وقال أحدهما إن أصوات إطلاق النار سُمعت حول مطار ديوري هاماني الدولي بالمدينة، وبالقرب من القصر الرئاسي.

وقال الشاهد الثاني "حدثت تبادلات لإطلاق نار كثيف. ولا يزال إطلاق النار مستمرا حول القصر الرئاسي".

ويحكم الجيش النيجر منذ يوليو/ تموز 2023 بعدما أطاح ضباط بالرئيس محمد بازوم.

ومنذ ذلك الحين، نأت الحكومة العسكرية، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، بنفسها عن حلفائها الغربيين التقليديين وأقامت علاقات أوثق مع روسيا، على غرار الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.

وشكلت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل غرب أفريقيا تحالفا أمنيا وسياسيا بعد أن استولت مجالسها العسكرية على السلطة في موجة من الانقلابات التي اجتاحت المنطقة.

وتواصل الدول الثلاث محاربة التمردات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، على الرغم من تعهدات حكامها العسكريين بتحسين الأوضاع الأمنية.

واستمرت الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط قتلى هذا العام في النيجر، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 44 مدنيا في جنوب غرب البلاد في مارس/ آذار الماضي، وهجوم بالقرب من مطار نيامي الدولي في يناير كانون الثاني.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من حكومة النيجر.