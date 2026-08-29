قادمة من الاردن ... السعودية تضبط شحنة عدس تخفي 1.95 مليون حبة مخدرة

خبرني - أحبط جمرك الحديثة السعودي محاولة تهريب 1,950,581 حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية من العدس محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى السعودية عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية حمود الحربي، أن ضبط الكمية جاء أثناء خضوع الشاحنة للإجراءات الجمركية، والكشف عليها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية.

وأكد الحربي أن الهيئة تواصل، عبر جميع منافذها الجمركية، إحكام الرقابة على الواردات والصادرات والتصدي لمحاولات التهريب، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع وحمايته من المخدرات وغيرها من الممنوعات.

وأشار إلى أن جهود مكافحة التهريب تُنفذ بالتنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الحربي إلى الإسهام في مكافحة التهريب والإبلاغ عن أي محاولات مرتبطة به، مؤكدا أن الهيئة تستقبل البلاغات بسرية تامة عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.