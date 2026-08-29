الاردن .. عدم استقرار جوي السبت وزخات مطر الأحد

خبرني - تنخفض درجات الحرارة قليلا السبت، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً لاسيما في مناطق البادية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات الليل تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدل في باقي المناطق، ومع وجود احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة مع ساعات الليل المتأخرة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 33- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31- 19، وفي المرتفعات الشمالية 28- 16، وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 37- 18، وفي مناطق السهول 32 - 17، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 24، وفي البحر الميت 40 - 23، وفي خليج العقبة 41 - 24 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئياً ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع وجود فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة، وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحياناً لاسيما في مناطق البادية.

أما الاثنين، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.