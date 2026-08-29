بالفيديو.. رونالدو يعتلي عرش (الهداف التاريخي) للنصر

خبرني - أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، منذ تأسيسه بنظامه الحديث عام 2008 برصيد 104 هدفًا بعدما هز شباك التعاون في الجولة الرابعة اليوم الجمعة.

وتجاوز رونالدو النجم السعودي محمد السهلاوي صاحب الـ103 هدفًا.

قلب النصر تأخره في النتيجة ليفوز 2-1 واهتزت شباك النصر مبكرا في الدقيقة 11 بهدف يوسف البحراوي قبل أن يعادل سامو أكوستا للنصر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني في مرمى التعاون بعدما حول مسار تسديدة محمد سيماكان من مسافة قريبة

وذكر حساب إحصائيات الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة (إكس) "رقم تاريخي جديد… كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنصر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين".

وأرفق التعليق بصورة للاعب البرتغالي تحمل عبارة "104 أهداف".

وقالت شبكة ثمانية، الناقل الرسمي للمسابقة، إن أهداف رونالدو جاءت في 110 مباراة.

وانضم رونالدو إلى النصر في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023 وفاز معه بالدوري في الموسم الماضي.

الرقم التاريخي لماجد عبد الله

أما على صعيد تاريخ الدوري السعودي بكل نسخه ومسمياته، فقد ارتقى رونالدو إلى المركز الثاني في قائمة هدافي النصر عبر التاريخ، مكتفيًا بالبقاء خلف الأسطورة ماجد عبد الله الذي يتصدر القائمة برصيد 189 هدفًا، ليصبح السعي نحو المطاردة التاريخية هدفًا جديدًا للنجم البرتغالي.