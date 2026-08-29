من القمة إلى البطالة.. نجوم بمئات الملايين يتحولون إلى أشباح في سوق الانتقالات

خبرني - تشهد سوق كرة القدم تراجعا حادا في المسيرة الاحترافية لعدد من اللاعبين الذين صُنفوا سابقا ضمن الأغلى والأكثر طلبا عالميا، ليجدوا أنفسهم اليوم بلا أندية تبحث عن خدماتهم، وسط انهيار دراماتيكي في قيمتهم السوقية ومستوياتهم الفنية.

فبعد أن كانوا نجوما تتهافت عليهم أندية النخبة بقيم سوقية فلكية، يعيش هؤلاء اللاعبون اليوم واقعا مُرًّا بلا أندية وبأسعار شبه مجانية.

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على الانهيار المروع في مسيرة 5 نجوم بارزين، تحولوا من أغلى لاعبي العالم إلى "عاطلين" بلا أندية وهم كالتالي:

فيليب كوتينيو

أصبح صانع الألعاب البرازيلي ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بانتقاله من ليفربول إلى برشلونة في 2018 مقابل 135 مليون يورو. ومع فشله في إسبانيا، أُعير إلى بايرن ميونخ، ثم انتقل إلى أستون فيلا، والدحيل، وأخيرا فاسكو دا غاما. وفي فبراير/شباط الماضي، قرر كوتينيو (34 عاما) إنهاء عقده مع النادي البرازيلي لأسباب تتعلق بـ"صحته النفسية"، ليصبح لاعبا حرا بقيمة 2.5 مليون يورو.

جادون سانشو

يبرز الجناح الإنجليزي كأحد أوضح الأمثلة على هذا التراجع. تألق سانشو بشكل لافت مع بوروسيا دورتموند الألماني، محققا أفضل مواسمه (2019-2020) بتسجيل 20 هدفا وصناعة مثلها، لتصل قيمته السوقية لـ130 مليون يورو. دفعت هذه الأرقام مانشستر يونايتد لضمه مقابل 85 مليونا، لكنّ تجربته تحولت إلى كابوس بسبب تراجع مستواه وخلافاته مع المدرب إريك تين هاغ. ورغم فترات إعارة متقطعة مع دورتموند وتشيلسي وأستون فيلا، انتهى به المطاف كلاعب حر يبلغ من العمر 26 عاما، بقيمة سوقية لا تتجاوز 18 مليون يورو.

رحيم ستيرلينغ

رغم حصده جائزة "الفتى الذهبي" عام 2014 وتألقه مع ليفربول ومانشستر سيتي، حيث سجل للأخير 131 هدفا وبلغت قيمته 160 مليون يورو عام 2019، شهدت مسيرة ستيرلينغ انحدارا سريعا. انتقل إلى تشيلسي مقابل 56 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه، لتتم إعارته إلى أرسنال ثم فينورد الهولندي دون بصمة تُذكر.

يجد المهاجم الإنجليزي (31 عاما) نفسه حاليا بلا فريق، وقيمته السوقية هوت إلى 3 ملايين يورو.

ديلي آلي

كان آلي النجم الأبرز في توتنهام، ووصلت قيمته إلى 100 مليون يورو بعد أدائه الاستثنائي في موسم 2017-2018 (22 هدفا و13 تمريرة حاسمة). لكنّ تراجع مستواه الفني، وتأثره بأزمات نفسية وصدمات من طفولته، إلى جانب الإصابات، أدى لخروجه من حسابات الفريق. تنقل آلي لاحقا بين إيفرتون، وبشكتاش التركي، وكومو الإيطالي دون أي نجاح. يبلغ آلي اليوم 30 عاما، وبات لاعبا حرا بقيمة تُقدر بمليون يورو فقط.

أنتوني مارسيال

وصل المهاجم الفرنسي إلى مانشستر يونايتد عام 2015 مقابل 60 مليون يورو كأحد أبرز المواهب الشابة عالميا. ورغم تألقه في البدايات، خاصة تحت قيادة أولي غونار سولشاير، تراجعت أرقامه بشدة بسبب تذبذب المستوى. حاول إحياء مسيرته عبر إعارة إلى إشبيلية الإسباني، ثم انتقال إلى أيك أثينا اليوناني، ومونتيري المكسيكي، لكنه أُوقف بسبب مزاعم سوء السلوك وغادر النادي. مارسيال (30 عاما) يبحث الآن عن نادٍ جديد بقيمة 3.5 ملايين يورو.