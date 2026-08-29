بقيادة راموس .. ميلان يواصل بدايته القوية في الدوري

خبرني - حقق نادي ميلان فوزًا مستحقًا على ضيفه فينيزيا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، والتي شهدت تسجيل المهاجم البرتغالي جونزالو راموس لأول أهدافه بقميص الروسونيري، إلى جانب هدف عكسي حسم النقاط الثلاث بعد إهدار العديد من الفرص المحققة.

وشهدت أولى مباريات الفريق على ملعبه هذا الموسم تكريمًا خاصًا لأسطورة النادي وقائده التاريخي فرانكو باريزي، الذي رحل عن عالمنا في 31 يوليو الماضي عن عمر يناهز 66 عامًا.

ودخل ميلان اللقاء بإجراء تغييرين على التشكيلة التي فازت على تورينو (2-1) في الجولة الأولى، بمشاركة لوكا مودريتش ودافيد بارتيساجي بدلًا من أردون جاشاري وبيرفيس إستوبينان، وسط غياب أدريان رابيو وكريستيان بوليسيتش لعدم اكتمال جاهزيتهما البدنية عقب المشاركة في كأس العالم.

كما تم استبعاد كل من رافاييل لياو، وصامويل ريتشي، وفيكايو توموري، ويوسف فوفانا، وسانتياجو خيمينيز في ظل المفاوضات الجارية لرحيلهم.

وفي المقابل، دخل فينيزيا المباراة عقب خسارته أمام ليتشي بهدفين نظيفين، مستمرًا في افتقاد خدمات أندريا أدورانتي، وماتياس مورينو، ومارين سفيركو، بينما فضل المدرب إشراك ريدجيسيانو هابس على حساب تييري كوريا.

بدأت المباراة بضغط هجومي من ميلان؛ حيث أهدر راموس فرصة مبكرة بتسديدة غير متقنة إثر عرضية من روبن لوفتوس شيك، قبل أن يكسر مصيدة التسلل في محاولة أخرى أجبرت الحارس فيليب ستانكوفيتش على التصدي لها ببراعة.

وعلى الجانب الآخر، هدد أكور آدامز مرمى الحارس مايك ماينان بتسديدة قوية أبعدها الأخير، ليرد ميلان بفرصة للمدافع ستراهينيا بافلوفيتش الذي توغل داخل المنطقة متلقيًا تمريرة بارتيساجي، لكن ستانكوفيتش كان سريعًا في الخروج من مرماه للإبعاد.

وعاد بافلوفيتش ليلعب دورًا حاسمًا في المناطق الدفاعية بقطع محاولة خطيرة من جون ييبواه بعد عرضية من آدامز، فيما واصل ستانكوفيتش تألقه بالتصدي لتسديدة أرضية من راموس داخل منطقة الجزاء. واستمرت محاولات الروسونيري عبر صامويل شوكويزي وراموس الذي سدد كرة علت العارضة، قبل أن يُجبر فينيزيا على إجراء تغيير اضطراري في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بسبب إصابة بارتول فرانجيتش في الكتف.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر أنطوان هينو فرصة للضيوف بتسديدة مرت أمام المرمى إثر عرضية من هابس، ليرد ميلان بفرصة محققة عندما ارتقى يونس موسى لرأسية داخل منطقة الست ياردات ليحولها بقوة نحو العارضة.

ولعب بديل ميلان، أليكسيس ساليمايكرز، دور المنقذ فور نزوله؛ حيث قدم عرضية رأسية لراموس مرت بجوار القائم، قبل أن يعود الثنائي ذاته لينجحا في فك شفرة الدفاع؛ حيث قاد ساليمايكرز هجمة مرتدة وأرسل تمريرة ذكية اخترقت الدفاع نحو راموس، ليطلق المهاجم البرتغالي تسديدة يسارية مرت بين قدمي جيانلوكا بوزيو وسكنت الشباك من مسافة قريبة، مسجلًا أول أهدافه بقميص ميلان.

وحاول فينيزيا الرد عبر تسديدة لييبواه تصدى لها ماينان، الذي خرج لاحقًا إلى منتصف الملعب لقطع انفرادٍ قبل ليون لاورباخ. وفي الدقائق الأخيرة، حسم ميلان المواجهة بهدف ثانٍ جاء بطريقة درامية؛ حيث أرسل ساليمايكرز تمريرة سحرية انفرد على إثرها أردون جاشاري بالمرمى ويسدد كرة ساقطة تصدى لها الحارس ستانكوفيتش، لكنها ارتطمت بالمدافع رضوان حلحال لترتد داخل الشباك الخالية، معلنةً تأكيد الفوز اللومباردي.