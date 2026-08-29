بالفيديو .. البايرن يستعرض عضلاته في افتتاح البوندسليجا

خبرني - افتتح بايرن ميونخ، حامل اللقب، الدوري الألماني (2026-2027) بالفوز الكاسح على ضيفه شتوتجارت بنتيجة (5-1)، مساء الجمعة على ملعب أليانز أرينا.

ودخل شتوتجارت المباراة بجرأة واضحة خلال أول ربع ساعة، قبل أن يحرز بايرن هدفه الأول في الدقيقة 21 من كرة ثابتة، بعدما نفذ جوشوا كيميتش ركلة ركنية متقنة إلى القائم القريب، ليفلت دايوت أوباميكانو من الرقابة ويسدد كرة رأسية في الشباك.

وبعد الاستراحة عاد شتوتجارت بقوة، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 52، بعدما وصلت الكرة إلى جوشوا فاجنومان على حدود منطقة الجزاء إثر ارتداد، ليسددها مباشرة في الزاوية اليمنى العليا.

لكن رد بايرن جاء سريعاً، ففي الدقيقة 55 مرر كيميتش كرة داخل منطقة الجزاء إلى مايكل أوليسي، الذي سددها أرضية في الزاوية اليسرى السفلى، ليعيد التقدم للفريق البافاري ويجعل النتيجة (2-1).

وبعد دقيقتين فقط، أحرز الفريق البافاري هدفه الثالث بالنيران الصديقة، عندما سجل فاجنومان بالخطأ في مرمى فريقه، بينما كان يحاول إبعاد كرة عرضية من ألفونسو ديفيز.

وتراجع إيقاع شتوتجارت بعد الهدف الثالث، قبل أن يضيف أصحاب الأرض الهدف الرابع، بعد انطلاقة ومراوغة مميزة من الدولي المغربي إسماعيل الصيباري، قبل أن يمرر الكرة إلى زميله ألكسندر بافلوفيتش أمام المرمى، ليسكنها الدولي الألماني الشباك بسهولة.

وكان الصيباري قد دخل المباراة بديلًا لناثانيال براون، في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة (90+2)، اختتم لويس دياز خماسية بايرن ميونخ بعد انفراد بالمرمى، إثر تمريرة سحرية جديدة من الصيباري.