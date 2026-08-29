*
السبت: 29 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بالفيديو .. البايرن يستعرض عضلاته في افتتاح البوندسليجا

  • 29 أغسطس 2026
  • 00:32
بالفيديو البايرن يستعرض عضلاته في افتتاح البوندسليجا

خبرني  - افتتح بايرن ميونخ، حامل اللقب، الدوري الألماني (2026-2027) بالفوز الكاسح على ضيفه شتوتجارت بنتيجة (5-1)، مساء  الجمعة على ملعب أليانز أرينا.

ودخل شتوتجارت المباراة بجرأة واضحة خلال أول ربع ساعة، قبل أن يحرز بايرن هدفه الأول في الدقيقة 21 من كرة ثابتة، بعدما نفذ جوشوا كيميتش ركلة ركنية متقنة إلى القائم القريب، ليفلت دايوت أوباميكانو من الرقابة ويسدد كرة رأسية في الشباك.

 

وبعد الاستراحة عاد شتوتجارت بقوة، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 52، بعدما وصلت الكرة إلى جوشوا فاجنومان على حدود منطقة الجزاء إثر ارتداد، ليسددها مباشرة في الزاوية اليمنى العليا.

لكن رد بايرن جاء سريعاً، ففي الدقيقة 55 مرر كيميتش كرة داخل منطقة الجزاء إلى مايكل أوليسي، الذي سددها أرضية في الزاوية اليسرى السفلى، ليعيد التقدم للفريق البافاري ويجعل النتيجة (2-1).

وبعد دقيقتين فقط، أحرز الفريق البافاري هدفه الثالث بالنيران الصديقة، عندما سجل فاجنومان بالخطأ في مرمى فريقه، بينما كان يحاول إبعاد كرة عرضية من ألفونسو ديفيز.

وتراجع إيقاع شتوتجارت بعد الهدف الثالث، قبل أن يضيف أصحاب الأرض الهدف الرابع، بعد انطلاقة ومراوغة مميزة من الدولي المغربي إسماعيل الصيباري، قبل أن يمرر الكرة إلى زميله ألكسندر بافلوفيتش أمام المرمى، ليسكنها الدولي الألماني الشباك بسهولة.

وكان الصيباري قد دخل المباراة بديلًا لناثانيال براون، في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة (90+2)، اختتم لويس دياز خماسية بايرن ميونخ بعد انفراد بالمرمى، إثر تمريرة سحرية جديدة من الصيباري.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي لضم باركولا من باريس سان جيرمان
ليفربول يتوصل لاتفاق نهائي لضم باركولا من باريس سان جيرمان
  • 2026-08-29 13:18
رابطة (الليغا) تتقدم بشكوى ضد برشلونة
رابطة (الليغا) تتقدم بشكوى ضد برشلونة
  • 2026-08-29 11:13
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000 بعد تسجيله ضد التعاون؟
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000 بعد تسجيله ضد التعاون؟
  • 2026-08-29 11:12
من القمة إلى البطالة.. نجوم بمئات الملايين يتحولون إلى أشباح في سوق الانتقالات
من القمة إلى البطالة.. نجوم بمئات الملايين يتحولون إلى أشباح في سوق الانتقالات
  • 2026-08-29 03:08
بالفيديو.. مهاجم أردني يتألق في إنجلترا
بالفيديو.. مهاجم أردني يتألق في إنجلترا
  • 2026-08-29 02:55
بقيادة راموس .. ميلان يواصل بدايته القوية في الدوري
بقيادة راموس .. ميلان يواصل بدايته القوية في الدوري
  • 2026-08-29 00:43