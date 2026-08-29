بالفيديو .. هالاند وشرقي يقودان السيتي للانتصار على كريستال بالاس

خبرني - حقق مانشستر سيتي فوزه الثاني في النسخة الجديدة من البريميرليج، بالتغلب على مضيفه كريستال بالاس (4-1)، مساء الجمعة على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر سيتي، بقيادة المدرب إنزو ماريسكا، انطلاقته الإيجابية في البريميرليج، بعد انتصاره على بورنموث في الجولة الأولى (2-1)، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتًا، بينما ظل كريستال بالاس دون نقاط، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام إيفرتون (2-0)، ليقبع في المركز الأخير.

وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، بعدما ارتقى لعرضية أنطوان سيمينيو، ووضع الكرة برأسه في شباك دين هندرسون.

وضاعف ريان شرقي تقدم السيتي في الدقيقة 54، بعدما انطلق داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من مدافع، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في الزاوية السفلى، مستفيداً من تمريرة فيل فودين.

وقلص كريستال بالاس الفارق بعد دقيقتين فقط، بهدف عكسي جاء إثر ركلة حرة نفذها يريمي بينو، ارتدت من العارضة ثم اصطدمت بحارس مانشستر سيتي، جانلويجي دوناروما، قبل أن تسكن الشباك.

لكن شرقي عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لمانشستر سيتي، في الدقيقة 59، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من يوشكو جفارديول.

وفي الدقيقة 84، كرر هالاند ما فعله شرقي، حيث أضاف هدفه الثاني والرابع للسيتي، بتصويبة قوية من موقع قريب من المرمى، إثر انطلاقة وتمريرة من فودين، لتنتهي المباراة بانتصار الضيوف (4-1).