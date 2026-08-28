حضرت الجماهير والتذاكر.. وغاب التنظيم في نهائي كأس الكؤوس

خبرني - أثارت الفوضى التي رافقت دخول الجماهير إلى مدرجات مباراة نهائي كأس الكؤوس بين الفيصلي والحسين إربد، تساؤلات واسعة حول تنظيم المباراة من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وكان لافتاً بقاء أعداد كبيرة من الجماهير خارج الملعب، رغم امتلاكها تذاكر رسمية تخولها حضور اللقاء، إذ لم يتمكن هؤلاء المشجعون من الدخول بحجة امتلاء المدرجات، ليجدوا أنفسهم خارج أسوار الملعب رغم شرائهم التذاكر وحضورهم لمتابعة المباراة.

وأثار هذا المشهد حالة من الاستياء بين الجماهير، وفتح باب التساؤلات حول آلية بيع التذاكر وتنظيم عملية الدخول، وكيف امتلأت المدرجات في وقت بقي فيه مشجعون يحملون تذاكر رسمية خارج الملعب ولم يتمكنوا من حضور اللقاء.

وأعادت المشاهد التي رافقت المباراة إلى الواجهة ملف تنظيم المباريات الجماهيرية، خصوصاً في المواجهات الكبرى التي تشهد إقبالاً واسعاً من أنصار الأندية.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي على الحسين إربد بنتيجة 2-1، ليتوج الفيصلي بلقب كأس الكؤوس لعام 2026.