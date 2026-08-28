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جون جونز قادم إلى الأردن.. ما سبب الزيارة؟

  • 28 أغسطس 2026
  • 23:26
جون جونز قادم إلى الأردن ما سبب الزيارة

خبرني - أعلن نجم الفنون القتالية المختلطة جون جونز عن توجهه إلى العاصمة عمّان، للمشاركة في فعاليات بطولة RFC 003 – Royal Fighting Championship، المقرر إقامتها في الرابع من أيلول المقبل.

وقال جونز في منشور له: "الأردن، أنا قادم"، معربًا عن حماسه لزيارة عمّان، ومؤكدًا تطلعه إلى خوض تجربة جديدة مع مجتمع رياضات القتال في الأردن.

وأشار إلى أنه حظي بفرصة التعرف على رياضة الفنون القتالية المختلطة في مختلف أنحاء العالم، وأنه يتطلع إلى أن يكون جزءًا من ليلة كبيرة لهذه الرياضة في الأردن.

ومن المقرر أن تقام البطولة في صالة الملاكمة بمدينة الحسين للشباب في عمّان، يوم 4 أيلول 2026.

جون جونز قادم إلى الأردن.. ما سبب الزيارة؟

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