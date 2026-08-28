فرنسا تُجلي 44 فلسطينيًا من غزة بينهم علماء وفنانون مهددون

خبرني - أجلت فرنسا 44 فلسطينيا من قطاع غزة إلى أراضيها، بينهم علماء وفنانون مهددون، إضافة إلى أشخاص مؤهلين للاستفادة من برنامج الاستقبال في حالات الطوارئ PAUSE، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الجمعة.

وقال المصدر، إن عملية الإجلاء نُفذت في 24 آب، وشملت 44 شخصًا من غزة، حصل بعضهم على منح من الحكومة الفرنسية أو كانوا مؤهلين للاستفادة من برنامج PAUSE.

وأضاف أن فرنسا كثفت جهودها منذ اندلاع الحرب في غزة لحماية مواطنيها وأسرهم، وموظفي المعهد الفرنسي في غزة، والمستفيدين من برامجها، من خلال عمليات إجلاء وصفها بأنها بالغة التعقيد.

ومنذ عام 2017، يدعم برنامج PAUSE، الذي أطلقه كوليج دو فرانس، استقبال العلماء والفنانين المهددين حول العالم في حالات الطوارئ، وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من مواصلة أعمالهم في بيئة آمنة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد أعلن في كانون الثاني تعليق تسجيل الغزيين في البرنامج، عازيا ذلك إلى أسباب لوجستية.

وأشار حينها إلى أن فرنسا استقبلت، منذ اندلاع الحرب عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، نحو 50 مستفيدًا من البرنامج وأفراد أسرهم.

وفي مطلع تموز، أحال نحو 20 فلسطينيًا، بدعم من منظمات معنية بالقضية، طلبًا إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة إدارية في فرنسا، للمطالبة بإلزام الحكومة باستئناف دراسة طلبات المرشحين المقيمين في غزة وإعادة النظر في طلبات تأشيرات الدخول.

ولم يصدر مجلس الدولة قرارًا في القضية حتى الآن، وفق ما أفادت به المحامية لين هايغار، التي تتابع الملف، لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى أن 73 مستفيدًا من برنامج PAUSE ما زالوا في غزة.