*
السبت: 29 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الفيصلي يتوج بكأس السوبر الأردني بعد فوزه على الحسين إربد 2-1

  • 28 أغسطس 2026
  • 22:02
الفيصلي يتوج بكأس السوبر الأردني بعد فوزه على الحسين إربد 21

خبرني - توج فريق الفيصلي بلقب كأس السوبر الأردني، مساء اليوم الجمعة، بعد فوزه على الحسين إربد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

وكان الفيصلي قد تقدم بهدف عن طريق أحمد العرسان من علامة الجزاء في الشوط الأول، قبل أن يدرك الحسين إربد التعادل في الشوط الثاني عبر محمود ذيب "خروبة"، بعد تأكيد صحة الهدف من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وسجل أنس العوضات الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 85، ليعيد فريقه إلى المقدمة قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي.


وجاء تأهل الفيصلي إلى النهائي بعد فوزه على الوحدات بنتيجة 2-1، فيما بلغ الحسين إربد المباراة النهائية بعد تغلبه على الرمثا بخماسية نظيفة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رابطة (الليغا) تتقدم بشكوى ضد برشلونة
رابطة (الليغا) تتقدم بشكوى ضد برشلونة
  • 2026-08-29 11:13
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000 بعد تسجيله ضد التعاون؟
ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000 بعد تسجيله ضد التعاون؟
  • 2026-08-29 11:12
من القمة إلى البطالة.. نجوم بمئات الملايين يتحولون إلى أشباح في سوق الانتقالات
من القمة إلى البطالة.. نجوم بمئات الملايين يتحولون إلى أشباح في سوق الانتقالات
  • 2026-08-29 03:08
بالفيديو.. مهاجم أردني يتألق في إنجلترا
بالفيديو.. مهاجم أردني يتألق في إنجلترا
  • 2026-08-29 02:55
بقيادة راموس .. ميلان يواصل بدايته القوية في الدوري
بقيادة راموس .. ميلان يواصل بدايته القوية في الدوري
  • 2026-08-29 00:43
بالفيديو .. البايرن يستعرض عضلاته في افتتاح البوندسليجا
بالفيديو .. البايرن يستعرض عضلاته في افتتاح البوندسليجا
  • 2026-08-29 00:32