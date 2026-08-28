الفيصلي يتوج بكأس السوبر الأردني بعد فوزه على الحسين إربد 2-1

خبرني - توج فريق الفيصلي بلقب كأس السوبر الأردني، مساء اليوم الجمعة، بعد فوزه على الحسين إربد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

وكان الفيصلي قد تقدم بهدف عن طريق أحمد العرسان من علامة الجزاء في الشوط الأول، قبل أن يدرك الحسين إربد التعادل في الشوط الثاني عبر محمود ذيب "خروبة"، بعد تأكيد صحة الهدف من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وسجل أنس العوضات الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 85، ليعيد فريقه إلى المقدمة قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



وجاء تأهل الفيصلي إلى النهائي بعد فوزه على الوحدات بنتيجة 2-1، فيما بلغ الحسين إربد المباراة النهائية بعد تغلبه على الرمثا بخماسية نظيفة.