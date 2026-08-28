سرقة عقد الملكة نازلي في فيينا أمام الملأ.. يزن 200 قيراط

خبرني - سُرق من أحد المتاحف النمساوية بعد ظهر الخميس، عقد ألماس استثنائي من تصميم دار "فان كليف أند آربلز"، مرصع بالبلاتين ويزن أكثر من 200 قيراط ويتألف من 673 حجرا كريما، وذلك رغم وجود عدد من الزوار، وفق ما أعلنت الشرطة.

ويعود هذا العقد للعائلة المالكة السابقة في مصر، وارتدته الملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول والد الملك فاروق الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1952.

كما ذكرت الشرطة النمساوية في بيان صدر مساء الخميس أن رجلين غير ملثمين، أحدهما مسلّح، رصدتهما كاميرات المراقبة في متحف الفنون التطبيقية في فيينا وبحوزتهما تذاكر دخول، "حطّما واجهة عرض زجاجية" بمطرقة قبل "الفرار بالقلادة".

وأكدت إدارة المتحف عملية السرقة، لكنها أشارت إلى أنها "لا تستطيع في هذه المرحلة توفير أي معلومات بشأن التحقيق الجاري".



شهود.. وعصابة إجرامية

وانتشر عناصر الشرطة في وسط المدينة، كما استعانوا بكلب بوليسي لتعقب المشتبه بهم. وذكرت صحيفة "كرونن" المحلية أن المحققين يعتقدون أن الرجلين ربما كانا ينفذان "عملية سرقة بتكليف" لصالح عصابة إجرامية.

فيما لم يُصب أحد بأذى، رغم وجود عدد من الشهود داخل القاعة وقت وقوع السرقة، وفق ما نقلته "الغارديان" البريطانية.

من جانبه، قال متحف الفنون التطبيقية في فيينا إن القطعة سُرقت من معرض للمجوهرات كان مفتوحًا منذ يونيو/حزيران، ويضم أكثر من 300 قطعة من تصميم دار "فان كليف أند آربلز" الفرنسية.

كما أعلن المتحف أن الجناح حيث كان العقد معروضا سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر.

قيمته خيالية

وبحسب إذاعة "أو 1" النمساوية، قدرت دار "سوذبيز" قيمة العقد بملايين اليوروهات عام 2015. وكانت الدار الشهيرة قد باعت العقد في نيويورك عام 2015 مقابل 4.3 مليون دولار.

هذا ويشكل هذا العقد قطعة مميزة صُممت خصيصا للعائلة الملكية المصرية السابقة، وارتدته الملكة نازلي عام 1939 في احتفال زفاف ابنتها فايزة على محمد رضا بهلوي الذي أصبح لاحقاً شاه إيران.

تأتي سرقة العقد في ظل سلسلة من عمليات السطو البارزة التي استهدفت متاحف أوروبية، منذ اقتحام لصوص متحف اللوفر في باريس خلال ساعات النهار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفرارهم خلال دقائق بعد الاستيلاء على مجوهرات ملكية تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.