آل أرسلان وآل دودخ نسايب - صور

خبرني - في أجواء من المحبة والفرح، وبمشيئة الله تعالى، شهدت مدينة ناعور اليوم الجمعة الموافق 28 آب 2026 جاهة كريمة، تقدّم خلالها الباشا زهدي جانبك على رأس جاهة من الأهل والأصدقاء والانسباء لطلب يد كريمة ابنة آل دودخ الكرام للشاب فؤاد محمد أرسلان.

وقد استُقبلت الجاهة بكل حفاوة وترحاب، حيث أجاب الباشا صلاح دودخ طلب الجاهة بالموافقة، وسط أجواء عائلية مفعمة بالفرح والسرور، وذلك في ديوان الخص حاتوق.



وبهذه المناسبة السعيدة، نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، سائلين الله تعالى أن يبارك لهما ويجمع بينهما على الخير والمودة والرحمة، وأن يجعل أيامهما عامرة بالسعادة والهناء.

ألف مبارك، وبالرفاه والبنين إن شاء الله. 🌹