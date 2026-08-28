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الخروف الاسباني دخل الأسواق الأردنية

  • 28 أغسطس 2026
  • 21:00
الخروف الاسباني دخل الأسواق الأردنية

خبرني - قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن الخروف الإسباني وصل إلى الأسواق الأردنية، ويباع ويذبح بشكل طبيعي، لافتا إلى أن التشابه الكبير بينه وبين الخروف الروماني يجعل من الصعب على المواطنين التمييز بينهما.

وأوضح الكواليت في تصريح لـ"خبرني" أن الأردن كان يستورد الخروف الإسباني إلى جانب الخروف الروماني في فترات سابقة، إلا أن استيراده توقف العام الماضي بسبب ظهور أمراض في إسبانيا، قبل أن يستأنف تصديره إلى الاردن هذا العام.

وأشار إلى أن سعر الخروف الإسباني يتراوح بين 9 و10 دنانير للكيلوغرام، بحسب الوزن خبرني موضحا أن سعر الكلغم ينخفض كلما زاد حجم الخروف.

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