الملك يبعث برقية تعزية إلى ملك النرويج بوفاة والده الملك هارالد الخامس

خبرني - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى جلالة الملك هاكون الثامن، ملك مملكة النرويج، بوفاة والده جلالة الملك هارالد الخامس، بعد قيادته مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الشعب النرويجي الصديق وتجسيد القيم التي تمثلها مملكة النرويج على الساحة الدولية.

ونعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى، جلالة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج، الذي وافته المنية الجمعة.

وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى جلالة الملك هارالد الخامس، ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبدﷲ الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب، وليؤكد وقوف الأردن إلى جانب مملكة النرويج وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب.

وتوفي ملك النرويج هارالد الخامس، أكبر ملوك أوروبا سنا، الجمعة، عن عمر 89 عاما، حسبما أعلن القصر الملكي، ليخلفه تلقائياً في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما.

وقال القصر في بيان "ببالغ الحزن، ننعى وفاة جلالة الملك هارالد اليوم. توفي الملك هارالد بسلام في مستشفى جامعة أوسلو يوم الجمعة 28 آب الساعة 6:35 صباحا".

وتم تنكيس العلم في القصر الملكي حدادا، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.

وكان الملك هارالد يرقد في المستشفى منذ 17 آب إذ كان يعاني من فقر الدم الانحلالي، وهو حالة تنتج عن تدمير خلايا الدم الحمراء بوتيرة أسرع من قدرة الجسم على تعويضها، مما يؤدي إلى الإرهاق وضيق التنفس.

وتوافد أفراد العائلة الملكية إلى زيارته الخميس بعد أن أعلن القصر أن حالته "بالغة الخطورة".