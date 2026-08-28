المنتخب الوطني لكرة السلة يخسر أمام الفلبين بفارق نقطة

خبرني - تعثر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الفلبيني بنتيجة 81-82، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على صالة مول أوف آسيا أرينا في العاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.

وحسم المنتخب الفلبيني المباراة بعد التمديد، بفارق نقطة، في مستهل منافسات الدور الثاني من التصفيات.

وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم إلى جانب الأردن منتخبات أستراليا وإيران ونيوزيلندا والفلبين وسوريا.

ويختتم المنتخب الوطني منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني بمواجهة نظيره الأسترالي يوم الأحد المقبل، في العاصمة مانيلا.

وتستكمل منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، التي تستضيفها قطر، وفق نظام الدور الثاني، حيث تتنافس المنتخبات في مجموعاتها على بطاقات التأهل إلى النهائيات.