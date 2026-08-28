الكواليت: ذبح إناث الأغنام خسارة وطنية.. وبعضها لا يصلح للتربية

خبرني - أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، الجمعة، أن تصدير إناث الأغنام ممنوع نهائيا منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن التصدير يقتصر حاليا على الخراف، فيما توقف تصدير الأغنام الحية للعبور الذي كان مسموحا به العام الماضي بنسبة 10%.

وقال الكواليت، إن ذبح إناث الأغنام يشكل خسارة وطنية وخسارة للمربين، لكنه أوضح أن بعض الإناث لا تصلح للتربية، فيما يضطر بعض المربين إلى بيع جزء منها بسبب ارتفاع التكاليف والسنوات الماضية التي شهدت جفافا.

وأضاف أن المربي قد يبيع جزءا من إناث الأغنام لتوفير تكاليف الإبقاء على الأمهات، مؤكدا أن توجه المربين في الأصل هو الحفاظ على الإناث الصالحة للتربية وزيادة أعداد قطعانهم.

وشدد على ضرورة تشجيع التربية المحلية للثروة الحيوانية، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، مشيرا إلى أن المملكة تحقق حاليا نحو 45% فقط من احتياجاتها من اللحوم محليا، فيما يتم الاعتماد على الاستيراد من أكثر من 21 دولة للحوم الحية والمبردة والمجمدة.