أبو خديجة: حضور

خبرني - أكد الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية إن حضور الجامعة في التصنيفات العالمية لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة مسار تراكمي من العمل والتطوير والاستثمار في عناصر المنافسة الأكاديمية.

وجاء حديث أبو خديجة خلال لقاء خاص من استوديوهات جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تناول فيه حقيقة موقع الجامعة ضمن التصنيفات العالمية وما يقف خلف هذا الحضور من مؤشرات وجهود لا يمكن اختزالها في رقم أو مركز.

ويأتي هذا الطرح في ظل تساؤلات ترافق أحيانا القفزات التي تحققها بعض الجامعات في التصنيفات الدولية خصوصا عندما تتجاوز النتائج ما هو متوقع محليا وهو ما يضع التجربة نفسها أمام اختبار الأرقام والمعايير لا أمام الانطباعات.

و من هنا فإن تجربة "العلوم التطبيقية الخاصة" تعكس تحولا في شكل المنافسة الجامعية إذ لم تعد الجامعات الأردنية تقارن نفسها بالمؤسسات المحلية فقط بل أصبحت تتحرك ضمن مساحة أوسع تحكمها مؤشرات دولية ومعايير تتعلق بالأداء والبحث والحضور الأكاديمي.

كما يفتح تقدم الجامعة في هذه التصنيفات بابا لسؤال يتجاوز الوصول نفسه... كيف يمكن الحفاظ على هذا الحضور وتحويله إلى أثر مستدام ينعكس على جودة التعليم والبحث العلمي وفرص الطلبة وسمعة الجامعة؟

فالوصول إلى موقع متقدم قد يسجل في لحظة لكن تثبيت هذا الموقع والبناء عليه يبقى التحدي الأصعب، لأنه يحتاج إلى أداء مستمر وقدرة دائمة على التطوير.