أبو خديجة: «التطبيقية» تصنع خريجيها للمنافسة عالمياً والاعتمادات والتصنيفات والبحث العلمي بوابة سوق العمل

٪65 من طلبة «التطبيقية» معدلاتهم فوق 80% واستقطاب 1200 طالب جديد قبل نتائج القبول الموحد

أبو خديجة: حققنا مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية ونركز على QS وTimes وShanghai



64 مسابقة محلية وعالمية وثلاث براءات اختراع مسجلة والعمل جارٍ على نحو 30 براءة جديدة

أبو خديجة: تحديث الخطط والمختبرات مستمر وفق الاعتمادات الدولية واحتياجات سوق العمل

خبرني - أكد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة، أن نجاح الجامعات يقاس بقدرتها على صناعة خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب جودة مدخلاتها الأكاديمية، مشيراً إلى أن الجامعة تبنت خلال السنوات الماضية سياسة تقوم على استقطاب الطلبة المتفوقين والموهوبين، وربط العملية التعليمية بالتنافس والابتكار والتطبيق العملي.

وقال أبو خديجة، في لقاء خاص، إن الجامعة عملت منذ نحو ثماني سنوات على استقطاب الطلبة المتميزين من خلال مسابقات متخصصة في عدد من المجالات، من بينها الإعلام والترجمة وتخصصات أكاديمية أخرى، وتقديم منح للمتفوقين فيها، موضحاً أن هذه السياسة أسهمت في رفع مستوى الطلبة وتعزيز البيئة التنافسية داخل الجامعة.

وأشار إلى أن الاعتمادات الدولية تمثل أحد أهم المعايير عند تقييم البرامج الأكاديمية، كونها ترتبط بمدى توافق الخطط والمناهج ومتطلبات التعليم مع المعايير المعمول بها في الجامعات العالمية، مؤكداً أن الجامعة حرصت على الحصول على اعتمادات دولية لبرامجها وكلياتها، لما لذلك من أثر في جودة التعليم والاعتراف بالمؤهلات وتعزيز فرص الخريجين.

وحول التصنيفات العالمية للجامعات، أوضح أبو خديجة أن أهميتها تتجاوز ترتيب الجامعة إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع علاقاتها واتفاقياتها مع الجامعات العالمية، إضافة إلى أهميتها في الاعتراف بالجامعات في عدد من الدول، خصوصاً في منطقة الخليج العربي.

وبين أن الجامعة حققت مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات الدولية، لافتاً إلى تصدرها الجامعات الأردنية في بعض التصنيفات، وتحقيقها مراكز متقدمة في تصنيفات أخرى، فيما تركز الجامعة بصورة رئيسية على تصنيفات «QS» و«Times» و«Shanghai»، لما تتمتع به من وزن أكاديمي عالمي ومعايير تتعلق بالسمعة الأكاديمية والبحث العلمي والاستشهادات والبيئة التعليمية والنظرة الدولية.

ولفت إلى أن البحث العلمي يشكل محوراً رئيسياً في توجه الجامعة، مشيراً إلى تسجيل ثلاث براءات اختراع في لندن، والعمل على نحو 30 براءة اختراع بالتعاون بين كلية تكنولوجيا المعلومات وكليات أخرى، في إطار تشجيع البحث التطبيقي والعمل المشترك بين التخصصات.

وأوضح أبو خديجة أن تحديث الخطط الدراسية والمختبرات يجري بصورة مستمرة وفق تطورات المعرفة ومتطلبات الاعتماد واحتياجات سوق العمل، مع متابعة الاتجاهات المهنية والتكنولوجية في دول متقدمة، بما يساعد الطلبة على اكتساب مهارات قابلة للتوظيف داخل الأردن وخارجه.

وفي حديثه عن تخصص البكالوريوس في اللغتين الصينية والإنجليزية، أشار إلى أن التوسع الاقتصادي والتكنولوجي للصين يفتح مجالات جديدة أمام الطلبة، وأن الجامعة تدرك حجم التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأهمية إعداد خريجين قادرين على التعامل معها.

وأوضح أن طلبة الجامعة حققوا نتائج متقدمة في 64 مسابقة محلية وعالمية على مستوى مختلف الكليات، مستشهداً بمشاركة طلبة الجامعة في مسابقات «هواوي» وتحقيقهم مراكز متقدمة، معتبراً أن المسابقات تشكل أداة عملية لقياس مستوى الطالب وقدرته على تطبيق المعرفة التي اكتسبها.

وأشار أبو خديجة إلى أن انعكاس التعليم الجامعي على سوق العمل يظهر من خلال مواقع الخريجين في المؤسسات القضائية والمالية والشركات الكبرى وغيرها من القطاعات، مؤكداً أن الجامعة تتابع مستوى خريجيها وتعتز بما حققوه من حضور مهني.

وكشف أن نحو 65% من طلبة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة يحملون معدلات في الثانوية العامة تزيد على 80%، موضحاً أن الجامعة استقطبت نحو 1200 طالب جديد قبل صدور نتائج القبول الموحد، وأن أكثر من نصفهم من أبناء الأردنيين المغتربين، وهو ما اعتبره مؤشراً على الثقة التي تحظى بها الجامعة ومخرجاتها داخل الأردن وخارجه.

وشدد على أن رسالة الجامعة تتجاوز الجانب الأكاديمي إلى بناء شخصية الطالب ومنظومة القيم والأخلاق والانضباط لديه، مؤكداً أن المعرفة والمهارة والسلوك المهني تشكل معاً الأساس الذي يحتاجه الخريج للنجاح والاستمرار في سوق العمل.

وأشاد أبو خديجة بالكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وبالحضور النسائي في مواقع القيادة الأكاديمية والإدارية، مشيراً إلى وجود عدد من العميدات من خريجات الجامعة اللواتي واصلن مسيرتهن من مرحلة البكالوريوس وصولاً إلى الدكتوراه وتولين مواقع قيادية فيها.

وأشار إلى استمرار الاستثمار في تطوير البرامج والمختبرات والبحث العلمي والبيئة الجامعية، بما يحافظ على تنافسية جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ويعزز قدرة خريجيها على دخول سوق العمل بكفاءة.