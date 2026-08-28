زامير يحذر نتنياهو من خروج الضفة عن السيطرة بسبب المستوطنين

خبرني - حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال خروج الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة عن السيطرة بسبب عنف المستوطنين، وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، إن زامير "أبلغ نتنياهو شخصيا قبل أيام من اجتماع عُقد في قيادة المنطقة الوسطى للجيش بأن الضفة الغربية قد تخرج عن السيطرة"؛ بسبب ما وصفته الصحيفة بـ"الجرائم القومية".

وأشارت إلى أن التحذير تكرر خلال اجتماع عُقد الاثنين الماضي، بحضور نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين كبار في الجيش، لافتة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث تراجع الهجمات الفلسطينية في الضفة مقابل تصاعد عنف المستوطنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حضرت الاجتماع أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش آفي بلوت أعرب عن قلقه من "الجرائم القومية"، وحذر من أن المنطقة قد "تنفجر بسبب شرارة واحدة".

وأضافت أن نتنياهو "فقد صبره خلال الاجتماع"، ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إن "رئيس الوزراء لم يكن يريد أن يسمع هذه التحذيرات؛ لأنها ليست في صالح الحملة الانتخابية".



حملة إعلامية مكثفة

ووفق المصدر، حوّل نتنياهو النقاش إلى الحديث عن سيناريو مواجهة شاملة مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، قبل أن يسأل عن الخطط العملياتية، حيث أبلغه رئيس الأركان بوجود خطط بهذا الشأن وإمكان عقد جلسة خاصة لعرضها.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن فريق نتنياهو بدأ عقب الاجتماع حملة إعلامية مكثفة، عرض خلالها زامير وبلوت على أنهما لم يكونا مستعدين للنقاش، أو أنهما ركّزا على عنف المستوطنين، بينما أراد نتنياهو بحث الاستعداد لمواجهة مع الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط مساعٍ من أحزاب الحكومة لاستقطاب أصوات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة البالغ عددهم أكثر من 750 ألفا.

ومع اقتراب الانتخابات تزداد عمليات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالتوازي مع تصاعد خطط البناء الاستيطانية التي تصادق عليها الحكومة الإسرائيلية.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متكررة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.