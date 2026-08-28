بين الأصفر... والأزرق!

هاقد اقتربنا من صافرة البداية، التي ستعلن انطلاق المباراة النهائية لكأس الكؤوس، بين الحسين إربد والفيصلي، فارسي المشهد النهائي.

إن الفؤائد التي جنيناها من هذه البطولة (السوبر) ، كبيرة جداً...

فلأول مرة في تأريخها، تقام بمشاركة أربعة فرق ، مما أدى لزيادة عدد المباريات (الحاسمة) ، إذ لا تعادل، فإما الفوز والتأهل او الخسارة ، فالخروج، مما يجعل كل لاعب يفرغ ما في جعبته، ويظهر كل مالديه.

ولحسن الحظ كانت الفرصة للمدير الفني للنشامى ،بادو الزاكي، كي يتعرف على أبرز نجومنا المحليين ،مما يسهل عليه انتقاء لاعبيه، في وقت يستعد فيه منتخبنا، للمشاركة في بطولة كأس آسيا القادمة.

والأهم من ذلك، أن هذه البطولة بنظامها الجديد ، رفعت وتيرة الاستعداد لبطولة الدوري العام ، مما يجعله قوياً منذ البداية.

ثم ان عودة الجماهير للمدرجات ،اعطى بعداً آخر للبطولة، واضفى عليها رونقاً، افتقدناه منذ سنين ، فالمباريات دون جمهور كطعام بلا ملح.

صراع التعاقدات مع اللاعبين... محليين وأجانب اشتعل، في سابقة لم تشهدها الملاعب من قبل، وهذا سيزيد من التنافس بين الفرق كافة.

واخيرا... فما يميز هذا الموسم الكروي عن ذي قبل... دخول رجال الأعمال _ بارك الله فيهم _ معترك الدعم المالي للأندية ،مما زاد من التعاقدات النوعية للاعبين غير الأردنيين ،وهذا سينعكس ايجاباً على مستوى الدوري، الذي يبشر بالخير.

واخيراً... فإن تفعيل تقْنية الفار ، ولو انها متأخرة، الا انها زرعت الثقة والطمأنينة في نفوس الجميع، ناهيك عن الخطوة الحكيمة للاتحاد ، باستقدام حكام غير أردنيين لإدارة النهائي ، الامر الذي يوحي بأن تداعيات كأس العالم، قد أرخت بظلالها على ساحاتنا الكروية المحلية، فبتنا أكثر احتراماً لأنفسنا. على الصعد كافة.

إذن فالسوبر اهم من اسم الفائز... فهو في النهاية فريق أردني وبه عناصر تمثل الوطن وجمهوره ابناء وطن واحد يعيشون على أرض واحدة... والأهم هو ماذكرناه سالفاً، وأهم الأهم ، ان من سيستفيد في النهاية.... النشامى.

والله من وراء القصد.