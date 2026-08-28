رأى رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي كيفن وارش الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق".

وقال في خطاب سيلقيه في اجتماع مخصص لبحث أسعار الفائدة "في الجانب المتعلق بمهمتنا (لضمان) استقرار الأسعار، تبدو الأرقام مقلقة أكثر"، مؤكدا أن "التركيز الأساسي للمصرف المركزي في الوقت الحالي يجب أن يكون على الأسعار".

وأشار إلى أن بيانات التضخم لا تشير إلى تحسن ملموس، مؤكدا أن التركيز ينبغي أن ينصب على الأسعار.

واعتبر مسؤولون في الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية عُقد في حزيران، أن هناك أسبابا تستدعي رفع أسعار الفائدة نظرا لارتفاع معدّلات التضخم بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وفق محضر للاجتماع نُشر الأربعاء.

وجاء في التقرير "لقد اعتبر عدد قليل من المشاركين أن التطورات الأخيرة تبرر رفع المعدّل المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي".