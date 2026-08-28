خبرني - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصنيفه الشخصي لنفسه وعدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين، عبر قائمة تضم 6 مستويات في مخطط وصفه موقع ديلي بيست بـ"الغريب".

وصنّف ترمب الرؤساء إلى مراتب تدرجت من فئة "الأعظم"، تلاها "العظماء"، ثم المستوى الثالث فئة "شبه العظماء" ثم "المتوسطين"، بينما خصص المستوى الخامس لفئة "دون المتوسط"، قبل أن يختتم هيكله الهرمي بالمستوى السادس والأخير، الذي أفرده لمن وصفهم بـ"الفاشلين".

ووضع الرئيس الأمريكي ترمب البالغ من العمر 80 عاما نفسه وحيدا في قائمة "الأعظم" في منشور على منصة "تروث سوشيال" أمس الخميس.

وشملت قائمة "العظماء" 6 رؤساء هم "أبراهام لينكولن، وجورج واشنطن، وفرانكلين روزفلت، وودرو ويلسون، وتوماس جيفرسون، وأندرو جاكسون".

وانتقل ترمب إلى تصنيف أربعة رؤساء آخرين في مرتبة "شبه العظماء"، بينما حصل 12 رئيسيا على تقييم متوسط، بينما 6 آخرون كانوا في قائمة "دون المتوسط".

وفي القائمة الأخيرة "الفاشلين" وضع ترمب خصومه الديمقراطيين باراك أوباما وجو بايدن، بالإضافة إلى جيمي كارتر، ورئيسين جمهوريين هما يوليسيس جرانت ووارين هاردينغ.

وغاب عن تصنيف ترمب بعض الرؤساء البارزين من بينهم جون كينيدي، ورونالد ريغان، وريتشارد نيكسون، وهاري ترومان، وجيرالد فورد، وويليام هنري هاريسون، وجيمس غارفيلد، ودوايت أيزنهاور، وليندون جونسون، إضافة إلى جورج بوش الأب وجورج بوش الابن.

وجاء منشور ترمب ردا على مقطع من شبكة سي إن إن، أظهر استطلاع حديث لها أن 53% من الجمهوريين سمّوا ترمب الرئيس الجمهوري الذي يكنّون له أكبر قدر من الإعجاب، متفوقا على لينكولن ورونالد ريغان.

وخلال ولايته الثانية، أقام ترمب ممشى رئاسيا لـ"المشاهير" في البيت الأبيض، يضم صورا لأسلافه ووصفا لإنجازاتهم، لكنّ مؤرخين يقولون إن المعلومات الواردة على اللوحات كانت شديدة الانحياز سياسيا، وغالبا ما كانت غير دقيقة.



وأضاف ترمب تعليقات لاذعة إلى اللوحات الفردية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فوصف أوباما بأنه "واحد من أكثر الشخصيات السياسية إثارة للانقسام في التاريخ الأمريكي"، بينما وصف بايدن، الذي لا تُظهر صورته وجهه وإنما قلما آليا، بأنه "بفارق كبير، أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي".

وبحسب صحيفة "إندبندنت" لا يزال الرئيس ترمب يحظى بشعبية بين الجمهوريين، رغم أن معدلات تأييده منخفضة عموما، ويميل المؤرخون إلى تصنيفه كواحد من أسوأ الرؤساء في التاريخ.

وأشارت إلى أن الجمهور الأمريكي ينظر إلى ترمب بنظرة قاتمة في الوقت الحالي، حيث هبطت نسبة التأييد للرئيس الجمهوري إلى أدنى مستوياتها للأسبوع الماضي بدعم من ثلث الأمريكيين فقط.