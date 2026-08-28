3 شهداء من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي بخان يونس

خبرني - استُشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، بقصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر للأناضول بوصول جثامين 3 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف إسرائيلي تجمعا للمدنيين قرب مفترق المطاحن في بلدة القرارة.



وقال شهود عيان ومصادر محلية لوكالة الأناضول إن الشهداء شقيقان وابن عمهما من عائلة عابدين، وأضافوا أن مسيرة إسرائيلية استهدفتهم أثناء وجودهم أمام منزلهم في البلدة، مما أدى إلى استشهادهم.

وفي وسط القطاع، أُصيب فلسطيني بجروح متوسطة، بنيران آليات إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح، وفق مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي موازاة ذلك، أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة جنوبي خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مستهدفة بهجماتها مناطق متفرقة في غزة.

شهداء وجرحى

واستُشهد أمس الخميس 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون في هجمات على مدينة غزة شمالي القطاع ومحافظة خان يونس جنوبا، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمتي نازحين ودراجة هوائية وسطح منزل.

واستُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، بينهم طفلة، إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب دوار أنصار غربي مدينة غزة.

كما استُشهد فلسطيني آخر وأُصيب آخرون إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية واستهدفت فلسطينيا على دراجة هوائية قرب مفترق الصناعة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أُصيب فلسطيني بجروح حرجة إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سطح منزل في مخيم الشاطئ غربي المدينة، قبل أن يستشهد لاحقا متأثرا بجراحه.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي المدينة.



كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أمس الخميس مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة، وأخرى وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس.



كمين

في سياق موازٍ، أعلنت قوة "رادع"، التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، تنفيذ كمين استهدف مجموعة وصفتها بـ"العملاء العاملين لصالح الاحتلال الإسرائيلي"، قرب شارع مشتهى في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة في 24 أغسطس/آب الجاري.

وقالت القوة، في بيان صدر أمس الخميس، إن عناصرها نصبوا الكمين للمجموعة وتمكنوا من إيقاع إصابات في صفوف أفرادها، قبل تدخل الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي وغارات جوية في المنطقة لتوفير غطاء للمجموعة المستهدفة وتأمين انسحابها.

وأضافت "رادع" أن المجموعة انسحبت داخل المنطقة الواقعة خلف ما يُعرَف بالخط الأصفر.

وأكدت القوة في بيانها أنها مستمرة في القيام بعمليات ملاحقة لما سمّتها "العصابات العميلة" داخل القطاع والعمل على تفكيكها ومحاسبة المتورطين فيها، قائلة إنها ستواصل القيام بذلك رغم ما وصفته بـ"الظروف الميدانية".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد 1303 فلسطينيين وإصابة 4336 آخرين.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 73 ألفا و438 شهيدا و174 ألفا و447 مصابا حتى الأربعاء، وفق وزارة الصحة في القطاع.