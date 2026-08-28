اللواء الركن المتقاعد المهندس سامي فوزي عريقات

خبرني - ينعى آل عريقات وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن وفلسطين والمهجر فقيدهم المغفور له بإذن الله اللواء الركن المتقاعد المهندس سامي فوزي عبدالرحمن عريقات "أبو عمر".

زوج السيدة رشيدة رشيد عريقات شقيق كل من المرحوم سليم والدكتور سميح والدكتور سهيل ومنصور والدكتور سمير وشقيقاته سميرة والمرحومة سلوى.

ال1 انتقل إلى رحمة الله يوم الجمعة الموافق 28/8/2026 بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء.

وسيشيع جثمانه الطاهر يوم السبت الموافق 29/8/2026 إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب الخاصة بعد صلاة الظهر في مسجد مقابر سحاب.

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعة البقاعين - قرب دوار النهضة لمدة 3 أيام

السبت 29/8/2026 والأحد 30/8/2026 والأثنين 31/8/2026 من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 10 مساء

إنا لله وإنا إليه راجعون.