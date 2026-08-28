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حوامدة يهاجم تمييع محمد عساف للقضية في الكليب الجديد

  • 28 أغسطس 2026
  • 15:19
حوامدة يهاجم تمييع محمد عساف للقضية في الكليب الجديد

خبرني - شنّ رئيس نادي الوحدات الأسبق بشار الحوامدة هجوماً حاداً على الفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنان سانت ليفانت، على خلفية إطلاق أغنيتهما الجديدة «بنت البلد محلاها»، منتقداً ما وصفه بتمييع القضية الفلسطينية واستغلال المخيمات في الكليب.

وقال الحوامدة، في منشور عبر صفحته، إن الفتيات المشاركات في الفيديو كليب لا يشبهن بنات غزة، معتبراً أن أجواء العمل أقرب إلى أغنيات الساحل، واصفاً ما جرى بأنه «أسلوب جديد من تمييع القضية وركوب الموجة واستغلال المخيمات».

ووجّه الحوامدة نصيحتين إلى سانت ليفانت، قائلاً: «الأولى ارجع غني أجنبي»، والثانية بعبارة انتقد فيها ظهور والده في العمل.

كما وجّه رسالة مباشرة إلى محمد عساف، مختتماً منشوره بالقول: «إرجع لعهدك ودينك».

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