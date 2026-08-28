الدميسي يتراجع عن الانسحاب من دعم الوحدات: لن أخذلكم

خبرني - تراجع الرئيس الفخري لنادي الوحدات، عماد الدميسي، عن قراره السابق بالانسحاب من دعم النادي، مؤكداً استمراره في تقديم الدعم المالي والمعنوي والعمل على استقطاب محترفين لتعزيز صفوف الفريق.

وقال الدميسي، في بيان وجهه إلى جماهير الوحدات بعنوان "لن أخذلكم"، إنه "لم ولن ينسحب من الرئاسة الفخرية لنادي الوحدات"، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للنادي "حتى يعود الوحدات الأقوى".

وأضاف أن نادي الوحدات "أكبر من كل المهاترات الصبيانية التي يتعمدها البعض للتشويش على مسيرة النادي الجديدة"، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق تطلعات الجماهير ورؤية الفريق مجدداً على منصات التتويج.

وشدد الدميسي على أنه لن يتراجع عن دعم الوحدات، ولا سيما في الجانب المالي، إلى جانب العمل على استقطاب أي محترف يمكن أن يشكل إضافة للفريق، مؤكداً أن جماهير النادي تمثل الدافع الأساسي لمواصلة دعمه.

وتطرق إلى تعليقه السابق على منشور رئيس نادي الوحدات الأسبق بشار الحوامدة، قائلاً إن ما كتبه جاء بعدما فهم أن المنشور يعنيه، مضيفاً: "والله أعلم"، ومؤكداً أن محاولات التشويش عليه لن تزيده إلا إصراراً على مواصلة دعم النادي.

واختتم الدميسي رسالته إلى جماهير الوحدات بعبارة: "وإبشروا"، مؤكداً استمرار دعمه للنادي الذي وصفه بأنه "علامة فارقة في عالم الكرة الأردنية والعربية".