مركز صحي العالوك قبل وبعد إعادة التأهيل…

خبرني - بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومتابعة وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، و بتمويل من مجلس محافظة الزرقاء – اللامركزية، وبقيمة إجمالية بلغت 35 ألف دينار أنجزت وزارة الصحة خلال 3 أشهر أعمال إعادة تأهيل وصيانة مركز صحي العالوك، بما أسهم في تحسين واقع المبنى ورفع مستوى جاهزيته لخدمة المواطنين.

وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح إن أعمال التأهيل شملت إعادة تأهيل وصيانة الجدار الذي كان يشكل خطراً على مبنى المركز والكادر الصحي والمراجعين، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة داخلية وخارجية لعدد من المرافق واستحداث مرافق تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقدم مركز صحي العالوك خدمات الطب العام، وطب الأسنان، والمختبر، والأمومة والطفولة، والإسعاف والطوارئ، ويتبع جغرافياً إلى المنطقة الغربية في قضاء بيرين بمحافظة الزرقاء، التي تضم 4 مراكز صحية أولية، إضافة إلى مركز صحي بيرين الشامل، فيما استمر المركز في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين دون توقف أو انقطاع طوال فترة تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة.

