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الاردن .. الأمانة : أعمال تعبيد في شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

  • 28 أغسطس 2026
  • 14:21
الاردن الأمانة أعمال تعبيد في شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين

خبرني - تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مساء اليوم ، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الامانة المهندس سليمان الشمري ان اعمال التعبيد ستكون من نفق صويلح ولغايه اشارة المواصفات والمقاييس ضمن منطقة صويلح، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية .

بدوره أكد مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق. 

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