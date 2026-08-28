هيفاء وهبي ومصطفى حدوتة في «نوغا».. أولى مفاجآت Mega Haifa 3 (فيديو)

خبرني - أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث أعمالها الغنائية «نوغا»، لتفتتح بها المرحلة الثالثة من مشروعها الموسيقي «Mega Haifa»، الذي اختارت تقديمه على مراحل متتالية بدلا من طرح أغنيات الألبوم كاملة دفعة واحدة.

وجاء إطلاق الأغنية الجديدة في 27 أغسطس/ آب، بعد أيام من التشويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع طرح فيديو كليب من إخراج جو بو عيد، لتصبح «نوغا» أولى أغنيات الجزء الثالث من المشروع.

تفاصيل أغنية «نوغا»

تعاونت هيفاء وهبي في أغنية «نوغا» مع الشاعر مصطفى حدوتة، الذي كتب كلماتها، فيما وضع إيهاب عبد الواحد الألحان، وتولى كولبيكس التوزيع الموسيقي، بينما حمل الفيديو كليب توقيع المخرج جو بو عيد.

وسبقت طرح الأغنية حملة ترويجية اعتمدت خلالها هيفاء على التشويق والغموض، إذ شاركت جمهورها مقطع فيديو بتصميم مستوحى من صندوق موسيقى متحرك، تضمن لمحات قصيرة من الأعمال المنتظرة ضمن المرحلة الجديدة.

كما واصلت هيفاء الترويج للجزء الثالث عبر سلسلة من المنشورات التي رفعت من حماس جمهورها، قبل أن تعلن رسميا انطلاق «Mega Haifa 3» مع طرح «نوغا».

6 أغنيات في «Mega Haifa 3»

تمثل المرحلة الثالثة امتدادا لفكرة مشروع «Mega Haifa»، الذي تسعى من خلاله هيفاء وهبي إلى تقديم تجربة مختلفة عن الشكل التقليدي للألبومات، من خلال توزيع الأغنيات على عدة مراحل، بما يمنح كل مجموعة مساحة أكبر للانتشار والتفاعل الجماهيري.

ويتضمن المشروع الموسيقي بالكامل 24 أغنية موزعة على أربع مراحل، بواقع 6 أغنيات في كل مرحلة.

وتضم المرحلة الثالثة، إلى جانب «نوغا»، أغنيات «سيبة سيبة»، و«جوة عينيك»، و«مية مية»، و«تتفاجئ بيه»، و«قشطة أغنى».