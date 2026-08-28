الحوامدة ينتقد أغنية محمد عساف.. والدميسي يرد

خبرني - أعلن الرئيس الفخري لنادي الوحدات، رجل الأعمال عماد الدميسي، انسحابه الكامل من أي عمل يتعلق بدعم النادي، مؤكداً أنه سيكتفي خلال المرحلة المقبلة بالوجود بين جماهير الوحدات بصفته مشجعاً.

وجاء إعلان الدميسي في تعليق رداً على منشور لرئيس نادي الوحدات الأسبق الدكتور بشار الحوامدة، تناول فيه الأغنية الجديدة للفنانين محمد عساف وسانت ليفانت بعنوان "بنت البلد محلاها"، وانتقد طريقة تقديمها، معتبراً أنها لا تعكس صورة فتيات غزة، وأنها تمثل "أسلوباً جديداً من تمييع القضية وركوب الموجة واستغلال المخيمات".

ووجّه الدميسي رسالة إلى الحوامدة قال فيها: "يا ريت تفهمني مين بتقصد بالمنشور"، متسائلاً عما إذا كان الحديث موجهاً إليه على خلفية منشور سابق له مع أهالي قطاع غزة.

وأكد الدميسي أنه ليس بحاجة إلى "ركوب الموجة"، بحسب تعبيره، لعدم وجود مصلحة شخصية له، مضيفاً أن جماهير الوحدات تعرف أنه جاء بهدف دعم النادي.

وخاطب الحوامدة قائلاً إنه كان يتوقع منه أن يكون من أوائل الداعمين له من أجل مصلحة النادي، بدلاً مما اعتبره تحريضاً ضده، مشيراً إلى أن هذا المنشور هو الثاني الذي يرى أنه يتضمن هجوماً عليه.

وأضاف الدميسي: "أعلن انسحابي الكامل من أي عمل يخص دعم النادي، وسأكون فقط بين الجمهور"، موضحاً أن قراره يأتي حتى لا يكون هدفاً، وفق قوله، لأشخاص قال إنهم يهتمون بمصالحهم الشخصية.

وتطرق الدميسي إلى دعمه لأهالي غزة، رافضاً اعتباره استعراضاً، واستشهد بمواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة للقطاع، إلى جانب المبادرات التي قدمها أهالي مخيم حطين والرصيفة وحي الطفايلة والأردنيون لدعم الفلسطينيين في غزة.

وفي ختام رسالته، توجه الدميسي إلى جماهير الوحدات قائلاً: "أنا وعدت ووفيت، وسأكون من الآن مشجعاً معكم فقط"، مؤكداً أنه سيترك الساحة للآخرين، ومختتماً تعليقه بالقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل".