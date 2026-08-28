قتيلان بانفجار قنبلة في شمال شرق سورية

خبرني - قتل شخصان بانفجار قنبلة، الجمعة، أمام قصر العدل في الحسكة بشمال شرق سورية ذي الغالبية الكردية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية وكالة عن مصدر أمني أن "الانفجار الذي وقع نحو الساعة التاسعة والنصف صباحا، نجم عن قنبلة يدوية".

وقال مدير صحة الحسكة خالد الخالد للوكالة إن القتيلين هما "رجل في العقد الثالث وطفل يبلغ 13 عاما".

وكانت القوات الكردية تسيطر على منطقة الحسكة قبل أن تنتقل هذه السيطرة الى القوات الحكومية في فبراير/شباط، وذلك عقب الاتفاق على دمج الإدارة الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

والثلاثاء، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، حل القوات والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

وفي كلمة أمام الصحفيين نقلها التلفزيون الرسمي، قال عبدي: "نعلن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة".

وأضاف عبدي في كلمته أن "مقاتلي قوات سورية الديمقراطية تحملوا منذ تأسيسها "مسؤولية كبيرة خلال واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها سورية"، مضيفا أنهم "حرروا الكثير من المدن والبلدات السورية من حكم البعث أولا ومن إرهاب داعش لاحقا".

وتابع: "الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة"، مشيرا إلى أن قرار الحل جاء "بعد الاتفاق مع الرئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري".

ويأتي الإعلان بعد أشهر من مفاوضات شاقة خاضها الأكراد والسلطات السورية، بعد توقيعهما في 31 يناير/كانون الثاني اتفاقا شاملا نصّ على دمج تدريجي لمؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة، في خطوة وصفتها واشنطن التي تربطها بالطرفين علاقة وثيقة بـ"المحطة التاريخية".