اليابان..1800 شخص يجرون قصرا قديما مسافة تزيد عن مترين (فيديو)

خبرني - شارك نحو 1800 شخص في تحريك برج قصر هيروساكي القديم الذي يزن 360 طنا بطريقة "هيكيا" اليابانية التقليدية لإعادته إلى موقعه التاريخي بعد الزلزال.



ويذكر أن هذا القصر يقع في محافظة أوموري، وجرت هذه العملية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث حرك القصريوم السبت مسافة 1.13 متر وفي يوم الأحد مسافة 1.09 متر أخرى.

ووفقا للعلماء، كان هذا ضروريا لإعادة القصر إلى موقعه التاريخي بعد ترميم جدار تضرر جراء زلزال قوي. وبدلا من تفكيك البناء الأثري، استخدمت السلطات طريقة "هيكيا" اليابانية التقليدية، التي تتضمن نقل المبنى على بكرات باستخدام الحبال، ما يحافظ على التراث المعماري دون تدميره.

ويذكر أن السكان والزوار، تناوبوا في مجموعات من 80 شخصا، على سحب الحبال الطويلة، وهم يهتفون "يؤلمني، يؤلمني" - وهي طريقة تقليدية لتشجيع العمال بعضهم بعضا. كانت المشاركة في هذا الحدث حدثا حقيقيا، حيث قد قدم ما يقارب 8000 طلب من مختلف أنحاء اليابان ودول أخرى، بما فيها جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، لشغل 1800 مكان. أما بالنسبة للسكان المحليين، لم يكن هذا مجرد عمل بناء، بل وسيلة للتوحد والمشاركة في الحفاظ على التاريخ. ولأول مرة منذ قرن، طبقت هذه الطريقة على الققصر بمبادرة من سكان البلدة أنفسهم - أولا في عام 2015، وحاليا.

ويعتبر قصر هيروساكي واحدا من 12 برجا أثريا متبقيا في اليابان، والوحيد في منطقة توهوكو. بني البرج عام 1611، وتعرض للدمار عدة مرات، منها حريق اندلع إثر صاعقة عام 1627. يعود تاريخ المبنى الحالي إلى عام 1810، وهو الآن مركز حديقة شهيرة يقصدها ملايين السياح سنويا لحضور مهرجان أزهار الكرز. مع ذلك، ونظرا لأعمال الترميم الواسعة، سيغلق البرج أمام الجمهور، ومن المتوقع أن يبقى كذلك حتى عام 2033. وسيستمر التحريك يدويا حتى نهاية أغسطس، أما المسافة المتبقية - حوالي 73 مترا - فستكون باستخدام المعدات.

المصدر: science.mail.ru