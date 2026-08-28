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الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببالون موجّه إلى الأردن

  • 28 أغسطس 2026
  • 13:24
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببالون موجّه إلى الأردن

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجّه، بعد رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في التصدي لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل معها وإحباطها.

وتواصل وحدات حرس الحدود تنفيذ واجباتها في حماية حدود المملكة، والتصدي لأي محاولات من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.

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