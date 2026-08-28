الإمارات تمنح «ستارلينك» رخصة تقديم الإنترنت الفضائي لمدة 10 سنوات

خبرني - أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات منح شركة «ستارلينك» رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات.

وتتيح الرخصة لـ"ستارلينك" إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات، وفق الأطر التنظيمية والفنية المعتمدة وبعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

وتأتي الرخصة في إطار دعم منظومة البنية التحتية الرقمية في الدولة، من خلال إضافة طبقة فضائية مكملة للشبكات الأرضية القائمة، بما فيها شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس، وتعزيز تنوع حلول الاتصال المتاحة.

وتتيح الرخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي لعدد من القطاعات، تشمل الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب توفير خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي.

وأكدت الهيئة أن الترخيص يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية واستمرارية الخدمات، ويدعم جاهزية القطاعات الحيوية في مختلف الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.

ويعكس الترخيص توجه الدولة نحو تنويع تقنيات الاتصال وتطوير بنية تحتية رقمية أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم متطلبات الاقتصاد الرقمي ويعزز جاهزية الإمارات لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الاتصالات الفضائية.

وأكد ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة محفزة للابتكار والاستثمار، بما يوسع خيارات الاتصال ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

وقال محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، وأن نهج الهيئة يقوم على الموازنة بين إتاحة أحدث التقنيات للمستخدمين وضمان تقديمها ضمن منظومة محكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين وخصوصية البيانات.