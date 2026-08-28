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قبل قمة الفيصلي والحسين بالسوبر .. وفاة مشجع اردني إثر أزمة قلبية

  • 28 أغسطس 2026
  • 11:47
قبل قمة الفيصلي والحسين بالسوبر وفاة مشجع اردني إثر أزمة قلبية

خبرني - نشر الاعلامي لطفي الزعبي رسالة مؤثرة قبل مواجهة الفيصلي والحسين اربد في نهائي كاس السوبر، استذكر فيها الشاب الاردني محمود الفاعوري الذي فارق الحياة، بعد تعرضه لجلطة قلبية خلال حضوره مباراة الفيصلي والوحدات على ستاد عمان الدولي.

واوضح الزعبي ان الفاعوري كان حاضرا في المدرجات خلال المباراة، قبل ان يتعرض لجلطة عقب تسجيل الهدف الثاني للفيصلي، ليتم نقله الى المستشفى، قبل ان يفارق الحياة لاحقا، دون ان يتمكن من حضور نهائي السوبر.

ودعا الزعبي جماهير الفيصلي والحسين اربد وجميع مشجعي الكرة الاردنية الى عدم السماح لكرة القدم بتحويل التشجيع الى غضب او توتر او تعصب، مؤكدا ان سلامة الجماهير وعودتهم الى منازلهم تبقى اهم من الفوز والكاس.

وشدد على اهمية ان تكون قمة السوبر مناسبة للفرح والاحتفال واحترام المنافس، متمنيا ان تنتهي المباراة بعودة الجماهير الى بيوتها سالمين، ومختتما رسالته بالدعاء بالرحمة للشاب محمود الفاعوري والصبر لاهله ومحبيه.

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