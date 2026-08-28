*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • بيومي فؤاد يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالحزام الناري

بيومي فؤاد يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالحزام الناري

  • 28 أغسطس 2026
  • 11:00
بيومي فؤاد يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالحزام الناري

خبرني - طمأن الفنان المصري بيومي فؤاد جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية، إثر إصابته بالحزام الناري.

وفي أول تعليق له عقب الأزمة الصحية، أكد بيومي فؤاد أن حالته مستقرة وأنه بخير، كما وجه الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان على صحته خلال الساعات الماضية، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له حتى يتعافى ويعود إلى نشاطه الفني.

وكان بيومي فؤاد قد دخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث خضع للفحوصات والرعاية الطبية اللازمة بعد إصابته بالحزام الناري.

ويواصل الفنان تلقي العلاج تحت إشراف الفريق الطبي، في الوقت الذي حرص فيه على طمأنة جمهوره واستقرار حالته الصحية.

وعلى الجانب الفني، يستعد بيومي فؤاد للعودة إلى السينما من خلال فيلم "شيس دو"، الذي يشاركه بطولته الفنان باسم سمرة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن العمل.

ويخوض أكمل شهير من خلال الفيلم تجربته الأولى في مجال الإخراج، إلى جانب توليه مهمة كتابة العمل، بينما تشارك الفنانة بسنت أبو باشا في البطولة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يجمع بين الدراما والكوميديا، حيث يجسد بيومي فؤاد وباسم سمرة شخصيتي صديقين يواجهان ظروفًا معيشية صعبة، ويجدان نفسيهما في مواجهة أزمات مرتبطة بالفقر وضغوط الحياة.

ومن المنتظر الكشف عن موعد طرح فيلم "شيس دو" في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لعودة بيومي فؤاد إلى الشاشة الكبيرة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

48 مليون استماع لا تكفي.. الذكاء الاصطناعي يضع أغنية مادونا في مأزق
48 مليون استماع لا تكفي.. الذكاء الاصطناعي يضع أغنية مادونا في مأزق
  • 2026-08-28 10:05
بعد وصف صوته بالنشاز.. مصطفى كامل يهاجم طارق الشناوي
بعد وصف صوته بالنشاز.. مصطفى كامل يهاجم طارق الشناوي
  • 2026-08-28 08:58
نقل الفنان المصري بيومي فؤاد للمستشفى
نقل الفنان المصري بيومي فؤاد للمستشفى
  • 2026-08-27 23:43
طفح جلدي وآلام حادة.. تفاصيل إصابة بيومي فؤاد بـ
طفح جلدي وآلام حادة.. تفاصيل إصابة بيومي فؤاد بـ"الحزام الناري"
  • 2026-08-27 20:02
باسم يوسف يدافع عن محمد صلاح بعد انتقاله الى طرابزون التركي
باسم يوسف يدافع عن محمد صلاح بعد انتقاله الى طرابزون التركي
  • 2026-08-27 13:00
طه دسوقي: زوجتي تكبرني بـ 5 سنوات ولا أسعى للإنجاب
طه دسوقي: زوجتي تكبرني بـ 5 سنوات ولا أسعى للإنجاب
  • 2026-08-27 03:48