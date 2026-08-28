*
الجمعة: 28 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون»

الاردن .. توقيف علي يونس يفتح باب الجدل.. «الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون»

  • 28 أغسطس 2026
  • 10:58
الاردن توقيف علي يونس يفتح باب الجدل الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون

خبرني - أعاد توقيف الصحافي الأردني علي يونس وإحالة ملفه إلى القضاء فتح النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية، في ظل انتقادات سابقة وُجّهت إليه على خلفية مواقفه وتصريحاته بشأن القوات المسلحة الأردنية وعدد من الملفات الوطنية والإقليمية.

ويرى محللون أن محدودية ردود الفعل الداخلية على القضية ترتبط، بحسب تقديراتهم، بطبيعة المواقف المنسوبة إلى يونس، والتي اعتبروها تجاوزًا للخطوط المتصلة بالمؤسسة العسكرية والأمن الوطني، فضلًا عن تداول معلومات قالوا إنها غير دقيقة بشأن مواقف الأردن من قضايا عربية وإسلامية، وفي مقدمتها الحرب على غزة.

وأشار المحللون إلى أن حمل جنسية أجنبية، بما فيها الجنسية الأميركية، لا يمنح صاحبها حصانة من تطبيق القانون داخل المملكة، مؤكدين أن معيار التعامل يجب أن يكون واحدًا أمام القانون، بعيدًا عن الجنسية أو الصفة أو المكانة.

واعتبروا أن إحالة القضية إلى القضاء تمثل المسار القانوني الطبيعي للفصل في الوقائع والاتهامات، مؤكدين ضرورة ترك الكلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، مع ضمان جميع حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

وشدد المحللون على أن المؤسسة العسكرية تحظى بمكانة خاصة لدى الأردنيين، وأن ممارسة حرية التعبير والنقد تبقى مكفولة ضمن الأطر القانونية، دون أن تتحول إلى نشر معلومات مضللة أو ممارسات قد تمس بالأمن الوطني.

وأكدوا أن القضاء وحده صاحب الاختصاص في تحديد المسؤولية القانونية، وأن أي اتهامات تبقى في إطار الادعاء إلى حين صدور حكم قضائي قطعي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بشرى للعاملين والباحثين عن عمل.. خط نقل مباشر من الزرقاء إلى صناعية سحاب
بشرى للعاملين والباحثين عن عمل.. خط نقل مباشر من الزرقاء إلى صناعية سحاب
  • 2026-08-28 13:26
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببالون موجّه إلى الأردن
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببالون موجّه إلى الأردن
  • 2026-08-28 13:24
تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قانونيًا
تحذير من الجرائم الإلكترونية للاردنيين: مشاركة المنشورات المسيئة قد تورّطك قا...
  • 2026-08-28 11:51
الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت
  • 2026-08-28 10:41
الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة
  • 2026-08-28 09:41
الاردن .. أجواء حارة نسبيا الجمعة وفرصة لهطول الأمطار الأحد
الاردن .. أجواء حارة نسبيا الجمعة وفرصة لهطول الأمطار الأحد
  • 2026-08-28 08:21