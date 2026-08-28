18 طلقة و5 أصابت الهدف.. مقتل مغنٍ هندي شهير بالرصاص أمام صالة رياضية

خبرني - قُتل المغني وصانع المحتوى الهندي آن كيت باليان، البالغ من العمر 32 عامًا، في هجوم مسلح استهدفه أمام صالة رياضية في منطقة شاملي بولاية أوتار براديش.

وذلك في واحدة من أكثر جرائم القتل التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الهند خلال الساعات الأخيرة، وبحسب التقارير الهندية، وقع الهجوم مساء الأربعاء 26 أغسطس/ آب، عندما كان باليان يغادر صالة الألعاب الرياضية، حيث اقترب منه أربعة مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، وأطلقوا وابلًا من الرصاص قبل أن يفروا من المكان.

18 طلقة في ثوانٍ.. والهجوم من مسافة قريبة

كشفت التحقيقات الأولية أن المهاجمين أطلقوا نحو 18 طلقة على باليان أثناء وجوده بالقرب من سيارته، فيما أصابت خمس رصاصات جسده، بينها رصاصة قاتلة في الرأس.

وتشير التقارير إلى أن إطلاق النار كان من مسافة قريبة، وأن المهاجمين واصلوا إطلاق النار قبل أن يغادروا المكان سريعًا على دراجاتهم النارية. وأكدت الشرطة أن الهجوم كان استهدافًا مباشرًا، فيما يجري فحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة حول صالة الألعاب الرياضية وموقع الجريمة لتحديد هوية الجناة.

ونُقل باليان إلى مستشفى قريب عقب إصابته، لكن الأطباء أعلنوا وفاته متأثرًا بجراحه.

من هو آن كيت باليان؟

كان آن كيت باليان معروفًا في مشهد الموسيقى الهاريانية، كما عمل مغنيًا وصانع محتوى على يوتيوب وناشطًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واكتسب شهرة من خلال الأغاني ومقاطع الفيديو والبودكاست، وكان يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل، كما ارتبط اسمه بأعمال غنائية أثارت الجدل بسبب طبيعة كلماتها وموضوعاتها.

ومن أشهر الأعمال المرتبطة باسمه أغنية «Court Mein Goli Marenge»، التي تضمنت إشارات إلى إطلاق النار والجريمة، وهو ما أعادها إلى واجهة الاهتمام بعد مقتله.

مفارقة صادمة قبل مقتله بساعات

أحد أكثر تفاصيل القضية إثارة للانتباه كان آخر ظهور لباليان على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقبل مقتله بوقت قصير، نشر المغني مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، ظهر خلاله وهو يؤدي كلمات تتضمن عبارة عن جريمة قتل في الشارع.

وبعد ساعات قليلة فقط، تعرض هو نفسه لإطلاق نار وقُتل أمام صالة الألعاب الرياضية، الأمر الذي دفع مستخدمين إلى تداول الفيديو على نطاق واسع وربط محتواه بالجريمة، رغم عدم وجود دليل حتى الآن على أن المقطع كان مرتبطًا بالهجوم أو أنه تنبأ بما سيحدث.

الشرطة تبحث عن 4 متهمين

بدأت شرطة شاملي حملة للبحث عن أربعة أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في تنفيذ الهجوم، فيما تعمل فرق التحقيق على تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط موقع الجريمة.

ووفق المعلومات المتاحة، وصل المهاجمون على دراجتين ناريتين، ونفذوا الهجوم بصورة سريعة قبل الفرار من المنطقة. كما ظهرت صور لأشخاص تشتبه السلطات في احتمال تورطهم في الجريمة، في تطور جديد للتحقيقات التي لا تزال مستمرة.

هل تقف عصابة وراء الجريمة؟

تبحث الشرطة عدة دوافع محتملة وراء عملية الاغتيال، من بينها خلافات شخصية ومهنية، إلى جانب احتمال ارتباط الجريمة بصراعات بين عصابات إجرامية.

وازداد الاهتمام بهذا الاحتمال بعد انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي نُسب إلى عصابة «غوجي»، وتضمن ادعاء المسؤولية عن قتل باليان.

لكن السلطات لم تؤكد حتى الآن صحة المنشور أو أن العصابة تقف بالفعل وراء الجريمة، وتتعامل معه باعتباره جزءًا من خيوط التحقيق التي يجري التحقق منها.

أغنية عن إطلاق النار تفتح باب التساؤلات

تبحث السلطات كذلك في طبيعة المحتوى الذي كان يقدمه باليان، خصوصًا الأغاني التي تناولت موضوعات مرتبطة بالعنف وعالم العصابات.

وتأتي أغنيته «Court Mein Goli Marenge» في مقدمة الأعمال التي أثارت الاهتمام بعد مقتله، بسبب تشابه بعض موضوعاتها مع الطريقة التي قُتل بها، إلا أن الشرطة لم تعلن وجود صلة مؤكدة بين أعماله الفنية والجريمة.

وأكدت تقارير هندية أن المحققين يدرسون جميع الاحتمالات للوصول إلى الدافع الحقيقي وراء استهدافه.

احتجاجات بعد مقتل المغني

أثارت الجريمة حالة من الغضب بين أسرة باليان وأنصاره، وتجمّع عدد من أقاربه ومؤيديه في أعقاب الواقعة، بينما شهدت المنطقة احتجاجات وعمليات قطع للطرق للمطالبة بالقبض على المسؤولين عن قتله.

وتضغط عائلة المغني من أجل الإسراع في كشف هوية منفذي الهجوم وتقديمهم للعدالة، في وقت تكثف فيه الشرطة عمليات البحث والتحقيق.

وتظل هوية الجناة والدافع النهائي وراء عملية الاغتيال من أبرز الأسئلة التي تحاول أجهزة الأمن الهندية الإجابة عنها.

تحقيق مفتوح في جريمة هزت الوسط الفني

حتى الآن، لا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تواصل الشرطة فحص كاميرات المراقبة وتتبع تحركات المهاجمين قبل الجريمة وبعدها.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الهجوم كان منظمًا ومباشرًا، إذ استهدف باليان فور خروجه من صالة الألعاب الرياضية، قبل أن يفر المنفذون سريعًا من المكان.

ومع ظهور مزيد من التفاصيل حول عدد الطلقات، وهوية المشتبه بهم، والمنشور المنسوب إلى إحدى العصابات، تحولت جريمة مقتل آن كيت باليان إلى واحدة من أبرز القضايا الجنائية المتداولة في الهند خلال الساعات الأخيرة، بينما تترقب أسرته وجمهوره نتائج التحقيقات الرسمية للكشف عن حقيقة ما حدث ودوافع عملية القتل.