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الأرصاد الجوية للاردنيين: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت

  • 28 أغسطس 2026
  • 10:41
الأرصاد الجوية للاردنيين حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت

خبرني - قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية عصام يعقوب، إن حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت، مشيرا إلى وجود احتمال لسقوط زخات خفيفة في ساعات الليل المتأخرة.

وأضاف يعقوب، في تصريحات لقناة "المملكة" الجمعة، أن فرصة الهطول المطري تضعف مساء الأحد، موضحا أن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة ليست نادرة.

ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

كما يطرأ الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة، وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

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