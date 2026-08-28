تراجع حركة الملاحة بمضيق هرمز

خبرني -أظهرت بيانات أولية للشحن صدرت الجمعة، أن 7 سفن سلع أولية عبرت مضيق هرمز الخميس بانخفاض عن 17 سفينة في السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة.



ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن شركة كبلر لتتبع السفن عند الساعة 03:15 فإن 4 سفن خرجت من المضيق ودخلته ثلاث.



ويمكن أن تتغير هذه الأرقام، إذ تقوم بعض السفن بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة.



وفي السياق قال قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، الجمعة، إن القوات الأميركية ساعدت خلال الأشهر الماضية قرابة 1500 سفينة تجارية في عبور مضيق هرمز عبر تقديم حماية منسقة، مضيفا أن السفن كانت تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط الخام المتجه إلى أسواق الطاقة العالمية



وأضاف كوبر، في بيان مصور عبر منصة "إكس"، أن إيران لم تصدر أي برميل نفط من شواطئها منذ استئناف الحصار البحري الأميركي الذي بدأ في تموز.



وأوضح أن القوات الأميركية في المنطقة والبالغ عددها 50 ألف جندي، تُنفّذ حصارا بحريا ضد إيران، مع الحفاظ على تدفق حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز.



وأشار إلى أن السفن مُنِعت من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها من دون إذن الولايات المتحدة، التي سمحت بمرور سفن لـ"أسباب إنسانية"، مضيفا أن القوات الأميركية أجبرت 75 سفينة حاولت اختراق الحصار على العودة، وعطّلت 3 سفن لم تمتثل للتعليمات الصادرة إليها.