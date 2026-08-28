أسعار الذهب تتراجع عالميا

خبرني - تراجعت أسعار الذهب الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4576.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 4629.00 دولارا.

وقال مات سيمبسون المحلل البارز في ستون إكس إن الأسباب التي تدفع وورش إلى اتخاذ موقف يميل للتشديد النقدي أقوى من الأسباب التي تدفعه إلى عدم اتخاذ مثل هذا الموقف.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يرون أن هناك احتمالية بنسبة 33.9% أن يرفع المركزي الأميركي الفائدة في أيلول و74% بحلول كانون الأول.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يتجه للتراجع في أوقات أسعار الفائدة المرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 68.54 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1339.84 دولارا. وهبط البلاتين 0.6% إلى 1834.83 دولارا ويتجه لخسارة أسبوعية.