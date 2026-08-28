الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي للقمر في سماء الأردن فجر الجمعة

خبرني - شهدت سماء الأردن فجر الجمعة خسوفا جزئيا عميقا للقمر، إذ تمكنت فرق الرصد والمهتمون من متابعة المراحل التي كانت مرئية من المملكة قبل غروب القمر في الأفق الغربي، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

وقال السكجي، في بيان، إن الرصد الفلكي بدأ من شمال العاصمة عمان عند الساعة 4:10 فجرا واستمر حتى قرابة الساعة 5:50 صباحا، كما وُثقت الظاهرة بتقنية التصوير المتتابع من خلال التقاط نحو 6000 فريم، أظهرت تطور الخسوف تدريجيا.

وأوضح أن القمر دخل منطقة شبه ظل الأرض عند نحو الساعة 4:24 فجرا، حيث بدأ خفوت إضاءته بصورة تدريجية، ثم بدأت مرحلة الخسوف الجزئي عند الساعة 5:33 صباحا مع دخول جزء من قرص القمر في ظل الأرض الداكن.

وأكد أن المراحل المرصودة وتوقيتاتها جاءت متطابقة بصورة جيدة مع الحسابات الفلكية التي أجرتها الجمعية الفلكية الأردنية قبل أسابيع من حدوث الخسوف.

واستُخدمت في توثيق الظاهرة وسائل رصد مختلفة شملت التلسكوبات والكاميرات والمناظير والعين المجردة، إلى جانب تقنية التصوير المتتابع التي أتاحت تسجيل حركة القمر وتطور الخسوف خلال نحو ساعة وأربعين دقيقة.

وبين أن الخسوف كان من النوع الجزئي العميق، إذ بلغت نسبة مساحة قرص القمر التي غطاها ظل الأرض عند الذروة العالمية نحو 96.2%، إلا أن هذه الذروة لم تكن مرئية من الأردن، لأن القمر غرب قبل وصول الخسوف إليها، ومع تقدم الخسوف، انخفض القمر تدريجيا نحو الأفق الغربي بالتزامن مع ازدياد إضاءة الشفق الصباحي.

وأشار إلى أن خسوف الجمعة ينتمي إلى سلسلة ساروس رقم 138، وكان الخسوف رقم 29 من أصل 82 خسوفًا في هذه السلسلة، إذ أتاح رصد فجر الجمعة فرصة لتوثيق واحدة من أبرز الظواهر الفلكية المرئية من سماء المملكة خلال هذا العام، وإجراء مقارنة مباشرة بين الحسابات الفلكية المسبقة والرصد الفعلي للظاهرة.