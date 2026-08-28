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  • اختفاء طفلة في المفرق.. أسرتها تناشد للمساعدة في العثور عليها

اختفاء طفلة في المفرق.. أسرتها تناشد للمساعدة في العثور عليها

  • 28 أغسطس 2026
  • 09:22
اختفاء طفلة في المفرق أسرتها تناشد للمساعدة في العثور عليها

خبرني - تسود حالة من القلق بين أهالي محافظة المفرق، عقب اختفاء الطفلة بيسان السيد، البالغة من العمر 13 عامًا، وسط جهود مكثفة للبحث عنها والعثور عليها وإعادتها إلى منزلها سالمة.

وقالت والدة الطفلة، نسمة نبيل، إن ابنتها غادرت منزل الأسرة في منطقة المفرق بالقرب من جامعة الخيرات، وقت أذان المغرب، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الأسرة من معرفة مكان وجودها.

وأوضحت أن ابنتها تمر بظروف صحية ونفسية صعبة وتحتاج إلى رعاية ومتابعة، الأمر الذي يزيد من مخاوف الأسرة على سلامتها، ويدفع إلى تكثيف عمليات البحث عنها.

وناشدت الأسرة كل من شاهد الطفلة أو لديه أي معلومات قد تساعد في تحديد مكان وجودها، إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة فورًا، مؤكدة أن أي معلومة، مهما بدت بسيطة، قد تسهم في الوصول إليها وإعادتها إلى ذويها.

وتواصل الجهات المختصة عمليات البحث والتحري للوصول إلى أي معلومات تقود إلى مكان الطفلة، فيما جددت أسرتها مناشدتها المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بها.

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