وفيات الاردن اليوم الجمعة 28-8-2026

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم الجمعة 28-8-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.



حنان سلامة المعاني

منتهى كريم المطلق الزعبي

حليمة يوسف سالم النواجي

الحاجة ملك اعقاب الفايز

مصطفى صالح جديع العدوان

فيروز بهاء الدين محمود إبراهيم الشيشاني

أمجد حسني عايش

كمال حسني صادق محاسنة

إيهاب أحمد عبد القادر الشمايلة



اليس عيسى إبراهيم تادرس

جمال الضميري

خلفة درويش أبو حجيلة الحنيطي

عدنان عيد خليل الدهون

علاء أمين صالح السويركي

عيسى محمد ابراهيم القراعين

محمود حمدان موسى عاشور

ملك عقاب الفايز

أرملة فاضل النعيمات

منتهى كريم المطلق الزعبي

زوجة المرحوم إبراهيم عوده الزعبي (أبو باسم)

نائلة احمد سعيد الراميني

أرملة المرحوم الحاج احمد عبدالرازق الراميني

هند محمد رضا ضياء

زوجة المرحوم سالم علي أحمد أبو حسان

وائل عقيل سليم الصباع