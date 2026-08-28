بعد وصف صوته بالنشاز.. مصطفى كامل يهاجم طارق الشناوي

خبرني - ردّ الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي، التي انتقد خلالها غناءه في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي، معتبرًا أن ظهور النقيب للغناء في أحد الأماكن هناك يسيء إلى صورة الغناء المصري.

وردّ مصطفى كامل على انتقادات طارق الشناوي، مؤكدًا أنه يرى أن أعماله الغنائية تحقق نجاحًا مستمرًا وتحظى بمتابعة الجمهور، وقال مصطفى كامل خلال تصريحات تليفزيونية: «أنا الألبوم والأغاني بتاعتي تريند طول الوقت، أنت بتنكر عليا نجاحي؟».

مصطفى كامل يرد على طارق الشناوي

وواصل نقيب الموسيقيين المصري هجومه على طارق الشناوي، قائلًا: «ده أنت بتتصور في المهرجانات وأنت حاطط إيدك في وسطك، أنت معتاد التطاول على رموز الفن». جاءت تصريحات مصطفى كامل في إطار رده على الانتقادات التي وجهها إليه طارق الشناوي، والتي حظيت بتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قال طارق الشناوي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يطالب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بالتحقيق مع نفسه، بسبب السماح لمطرب وصف صوته بأنه نشاز، ويحمل اسم مصطفى كامل، بالغناء في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي، على حد تعبيره.

وأضاف الشناوي أن ظهور مصطفى كامل للغناء في أحد الأماكن بالساحل الشمالي في مصر من شأنه، بحسب رؤيته، أن يعرض سمعة الغناء المصري لما وصفه بـ«الانحدار».

مصطفى كامل: هذه الدورة ستكون الأخيرة لي

وسبق أن تحدث الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس فترة توليه مسؤولية النقابة، وأبرز التحديات التي واجهها، مؤكدًا أنه خاض العديد من المعارك من أجل الحفاظ على أموال النقابة وتحقيق الاستقرار المالي لها.

وقال مصطفى كامل في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية محلية: «تعبت وواجهت حروبا، واكتشفت وجود فساد أقوى من الشرف»، مشيرًا إلى أنه واجه أشخاصًا لم يخافوا الله، بحسب وصفه، قائلًا: «واجهت ناس ما خافوش ربنا وسرقوا مال أيتام».

وأضاف أنه عمل خلال فترة توليه النقابة على تكوين رأس مال قوي لها، موضحًا: «عملت على إزاي أعمل رأس مال للنقابة، والنهاردة بقى 800 مليون جنيه»، مؤكدًا أن هذا الأمر يهدف إلى توفير موارد تساعد أعضاء النقابة، وعدم اضطرارهم إلى طلب الدعم من جهات أخرى.

كما أكد مصطفى كامل أن الدورة الحالية ستكون الأخيرة له في منصب نقيب المهن الموسيقية، بعد الفترة التي قضاها في إدارة النقابة، وما واجهه خلالها من تحديات تتعلق بالموارد المالية والعمل النقابي.