«لا تعالج حزنك بل تخدّر المشاعر».. أطباء يكشفون حقيقة مضادات الاكتئاب

خبرني - كشف أطباء حقيقة 6 خرافات شائعة عن مضادات الاكتئاب، مؤكدين أن بعض المعتقدات المتداولة حول فعاليتها وآثارها لا تستند إلى أدلة علمية.

تثير مضادات الاكتئاب منذ سنوات جدلاً واسعاً بسبب المخاوف المرتبطة بمدى فعاليتها وسلامتها، في ظل انتشار معلومات غير دقيقة حول طبيعة عملها وتأثيراتها المحتملة.وأوضح الطبيبان روجر ماكنتاير ورونالد بايز، في عرض استند إلى مراجعات وأبحاث علمية حديثة، أن عدداً من التصورات الشائعة بشأن هذه الأدوية لا يعكس ما توصلت إليه الأدلة الطبية.

اختلاف مضادات الاكتئاب وآثارها

لا يمكن التعامل مع جميع مضادات الاكتئاب باعتبارها أدوية متطابقة، إذ تختلف آليات عملها وخصائصها الدوائية، كما تتباين آثارها الجانبية من عقار إلى آخر.

وتشير البيانات إلى أن بعض الأدوية، مثل بوبروبيون وفورتيوكستين، قد ترتبط بمعدلات أقل لبعض الآثار الجانبية الشائعة، ومنها المشكلات الجنسية أو الشعور بالتبلد العاطفي.

ومن المعتقدات المنتشرة أن هذه الأدوية تعمل من خلال إضعاف المشاعر، لكن الأطباء أوضحوا أن انخفاض الاستجابة العاطفية قد يظهر لدى بعض المرضى، ولا يمثل الآلية العلاجية الأساسية.

وتشير نتائج أبحاث استخدمت مقياس أكسفورد للاكتئاب إلى أن تحسن أعراض المرض يمكن أن يتزامن مع تراجع الشعور بالتبلد العاطفي، ما يدحض فكرة أن العلاج يقوم أساساً على تخدير المشاعر.

ليست مجرد علاج تمويهي

تظهر نتائج تحليل واسع شمل أكثر من 116 ألف مريض تفوق مضادات الاكتئاب على العلاج التمويهي بصورة مستمرة.

ورغم أن عوامل مثل الدعم النفسي والرعاية الطبية تسهم في التحسن، فإن التأثير الدوائي يمكن أن يضيف فائدة علاجية مهمة، خصوصاً لدى المرضى الذين يعانون من حالات اكتئاب شديدة.

وتختلف مضادات الاكتئاب عن المواد المسببة للإدمان في طبيعتها وآلية تأثيرها، إذ لا ترتبط بالخصائص الأساسية للإدمان، مثل السلوك القهري أو فقدان السيطرة والرغبة المستمرة في التعاطي.

كما لم تظهر مضادات الاكتئاب السيروتونية مستويات أعلى من العلاج التمويهي في بعض مقاييس الرغبة في التعاطي، ما يؤكد اختلافها عن المواد التي تؤدي إلى الاعتماد الإدماني.

وتعد هذه النقطة من أكثر المخاوف إثارة للجدل، إلا أن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود علاقة عامة بين استخدام مضادات الاكتئاب وزيادة معدلات الانتحار لدى البالغين وكبار السن.

بل تشير البيانات إلى انخفاض خطر الانتحار بين الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاماً مع استخدام هذه الأدوية. أما بالنسبة إلى فئات الشباب، فتظل التحذيرات الطبية قائمة وتحتاج إلى متابعة دقيقة، بينما أظهرت البيانات السكانية أن ارتفاع معدلات وصف مضادات الاكتئاب تزامن مع انخفاض عام في معدلات الانتحار.

هل تعيق علاج أسباب الاكتئاب؟

لا ينشأ الاكتئاب من عامل واحد، وإنما قد ينتج عن تداخل عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية، ولذلك فإن الاعتقاد بأن الأدوية تمنع التعامل مع جذور المشكلة يعد تبسيطاً لطبيعة المرض.

وتشير الأبحاث إلى أن الجمع بين العلاج الدوائي والعلاج النفسي قد يحقق نتائج أفضل وأسرع، على المديين القريب والبعيد، مقارنة بالاعتماد على أحد الأسلوبين منفرداً.

ويستهدف العلاج الدوائي الجوانب البيولوجية المرتبطة بالأعراض، بينما يساعد العلاج النفسي على التعامل مع العوامل السلوكية والعاطفية والفكرية المرتبطة بالاكتئاب.

وفي ضوء ذلك، يؤكد الأطباء أن تقييم الحالة من جانب مختص يظل ضرورياً لاختيار العلاج المناسب، بدلاً من الاعتماد على المعلومات المتداولة أو التوقف عن تناول الدواء دون استشارة طبية.