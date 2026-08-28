أرقام جديدة في كارثة نيبال

خبرني - أعلنت السلطات في نيبال حصيلة جديدة لضحايا الفيضان الكارثي الذي ضرب البلاد، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء مئات العالقين من المنطقة المنكوبة.

وقالت الشرطة في نيبال الجمعة إن عدد قتلى الفيضان الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع بالبلاد ارتفع إلى 469 قتيلا.

ولا تزال السلطات تبحث عن مفقودين جراء الفيضان الذي تسبب فيه انهيار سد نتيجة زلزال.

ويأتي هذا في وقت أجلت فيه فرق الإنقاذ 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التيبت عقب الانزلاق الطيني المدمر لى الحدود بين الصين والنيبال، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية (سي سي تي في).

وذكرت "سي سي تي في" أنه تم إجلاء 499 من السكان المحليين و555 سائحا من منطقة الكارثة بحلول صباح الجمعة، من دون أن تحدد جنسيات السياح.

وأسفرت الانهيارات الطينية في إقليم التبت الصيني عن فقدان مئات الأشخاص بعدما اجتاحت فيضانات خاطفة هائلة المنطقة الحدودية.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها طائرات مسيرة طرقا مدمرة ومباني مدفونة تحت مياه عاتية. وتعد الوديان شديدة الانحدار في المنطقة شرايين اقتصادية وممرات رئيسية للسفر، لكنها تصبح شديدة الخطورة عند وقوع الكوارث.

وحذرت نيبال والصين الخميس من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، حيث تهدد بحيرتان تشكلتا على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح منطقة لا تزال تعاني من آثار الفيضان الكارثي.

وتُعد المنطقة الحدودية بين نيبال والتبت وجهة مهمة للسياح ومتسلقي الجبال والحجاج المتجهين إلى مناطق دينية، ومن بينها الرحلات المرتبطة بجبل كايلاش.

وكانت السلطات قد أشارت إلى وجود أكثر من 500 أجنبي ضمن قوائم المفقودين في نيبال، بينما تضم قوائم المفقودين أشخاصًا من أكثر من 30 دولة. وتشمل الجنسيات التي وردت في التقارير الهندية والأمريكية والأسترالية والبريطانية والكندية وغيرها.



